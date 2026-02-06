Arka Sokaklar Deprem Özel Bölümüyle Duygulandıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Arka Sokaklar Deprem Özel Bölümüyle Duygulandıracak

Arka Sokaklar Deprem Özel Bölümüyle Duygulandıracak
06.02.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dizinin yeni bölümünde, deprem anısına polis memurundan anlamlı sürprizler ekrana gelecek.

KANAL D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde izleyicileri duygulandıracak bir bölüme imza atıyor.

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, depremin birinci yıl dönümünde özel bölümle deprem bölgesine giden Rıza Baba ve ekibinin yaşadıklarını ekrana taşımıştı. O bölümde ekipten bir polis memurunun, "Burada bana ihtiyaç var, ben burada kalacağım" diyerek bölgede görev yapmayı sürdürmesi izleyenlerin hafızasında yer etmişti.

HATAY'DAN ANLAMLI HEDİYE

Yeni bölümde ise o polis memurunun deprem bölgesinde kaldığı süreçte Rıza Baba ve ekibini unutmadığı görülüyor. Depremin yıl dönümünde İstanbul'daki ekibe Hatayspor atkısı ve forması gönderen polis memuru, anlamlı bir sürprize imza atıyor.

DUYGUSAL ANLAR EKRANA GELECEK

Hatayspor forması ve atkısının ekibe ulaşmasıyla birlikte dizide duygusal anlar yaşanıyor. Dayanışma, vefa ve unutulmayan acıların altını çizen bu sahneler, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde izleyiciyle buluşacak.

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

Arka Sokaklar, Kültür Sanat, Televizyon, Deprem, Polis, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Arka Sokaklar Deprem Özel Bölümüyle Duygulandıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
VAR devreye girdi ve penaltı Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi VAR devreye girdi ve penaltı! Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu
Düşük yaptığı bebeğini evdeki saksıda bitkiye dönüştürmüş Düşük yaptığı bebeğini evdeki saksıda bitkiye dönüştürmüş
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:37
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 31 kişi öldü, 169 kişi yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 kişi öldü, 169 kişi yaralı
13:09
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
"Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:21:29. #7.11#
SON DAKİKA: Arka Sokaklar Deprem Özel Bölümüyle Duygulandıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.