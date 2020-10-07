Arkadaşları ölen İrlandalı turistler uçakta kokain kullanmış - Son Dakika

AYDIN'ın Didim ilçesine diş beyazlatma tedavisi yaptırmak için Kuzey İrlanda'dan gelen ve iddiaya göre uyuşturucu kullandıkları belirlenen 3 turistten 1'inin yaşamını yitirdiği diğer ikisinin de hastaneye kaldırıldığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Tedavileri süren 2 İrlandalı turistin ifadelerinde, Türkiye'ye gelirken uçakta kokain kullandıklarını söylediği öğrenildi.

Kuzey İrlanda'dan 10 gün önce diş beyazlatma tedavisi için Türkiye'ye gelen Molloy Ritchie Charlesi, Deacglan Proınns Corson ve Aoron Edward Callaghan Didim'deki apart otelden 3 Ekim'de günlük oda kiraladı. İrlandalı 3 turistten Corson ve Callaghan, iddiaya göre aynı gün saat 03.30 sıralarında otelin önündeki otomobillerinde bilinçleri kapalı olarak otel görevlilerince bulundu. Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki iki İrlandalı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin kaldıkları odada yaptığı aramada ise diğer İrlandalı turist Molloy Ritchie Charlesi'nin cesedi bulundu. Charlesi'nin cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Didim Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Aydın Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Corson ve Callaghan'ın tedavilerinin sürdüğü bildirildi. İrlandalı 3 arkadaşın Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçesinde bir süre tatil yaptıktan sonra Didim'e geldikleri öğrenildi.