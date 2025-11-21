Arnavutköy'de işten çıkarılma tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü - Son Dakika
Arnavutköy'de işten çıkarılma tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

Arnavutköy\'de işten çıkarılma tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü
21.11.2025 11:43
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde işine son verilen bir genç kız yaşanan tartışma sonrası sinir krizi geçirdi. İş yeri yöneticileriyle başlayan sözlü tartışma genç kızın ailesinin de karışmasıyla tekme tokat kavgaya dönüştü. Tarafları ancak polis ayırabildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, yaşanan tartışmanın ardından işine son verildiğini iddia eden bir genç kız sinir krizi geçirdi. İş yeri yöneticileriyle başlayan tartışma caddeye taşarken, olay yerine gelen aile bireyleri de kavgaya karıştı.

Arnavutköy'de işten çıkarılma tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

KAVGA CADDEYE TAŞTI

Olay, Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde yaşanan tartışmanın ardından işine son verilen genç kız sinir krizi geçirdi. Ardından yöneticilerle genç kız arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek caddeye taştı.

REPLACED

AİLE ÜYELERİ DE KARIŞTI

Bu sırada genç kızın yakınları da olay yerine geldi. Aile üyeleri ve yöneticiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cadde üzerinde yaşanan arbede çevrede paniğe neden oldu. Bölgeden geçen devriye halindeki polis ekibi olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Yaşanan kavga ve sinir krizi anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların tartıştığı, kalabalığın büyüdüğü ve polis ekibinin olay yerine gelerek müdahale ettiği görülüyor.

Kaynak: İHA

