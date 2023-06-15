'Asgari ücretli ölsün' diyen şahıs Şanlıurfalı çıktı - Son Dakika
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'Asgari ücretli ölsün' diyen şahıs Şanlıurfalı çıktı

15.06.2023 07:49

İstanbul Mecidiyeköy'de yapılan bir sokak röportajında Suriyeli olduğunu söyleyen ve asgari ücretliler hakkında konuşan şahıs, 'Asgari ücretli ölsün' ifadesiyle tepki çekti. Ancak yapılan araştırmalar sonucu şahsın Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin nüfusuna kayıtlı bir Türk vatandaşı olduğu tespit edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından konuyla ilgili adli işlem başlatıldığı açıklandı.

İstanbul Mecidiyeköy'de yapılan bir sokak röportajında vatandaşlara son zamanlardaki döviz artışları ve gelen zamlarla ilgili düşünceleri soruldu. Röportaj veren bir şahsın sözleri ise tepki çekti.

"ASGARİ ÜCRETLİ ÖLSÜN"

Suriyeli olduğunu söyleyen ve asgari ücretliler hakkında konuşan şahıs, "Asgari ücretli ölsün. Asgari ücretle kimse çalışmıyor ki şu an. Fabrikalarda, marketlerde çalışanlar var. Asgari ücrete kendilerini mahkûm etmişler. Biraz aslında gözlerini açsalar çeşit çeşit işler var. Kendi işimin patronu oldum. Tekstil ile uğraşıyorum. Aylık 25 bin lira kazanıyorum ve vergi ödemiyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE TEK EKSİK ŞERİAT"

Muhabirin Türk vatandaşlarının vergi ödediğini hatırlatması üzerine "O devletle ilgili bir durum, bizle ilgili bir durum yok. Biz mutluyuz yani. Türkiye'deki şu an tek eksik şeriat" dedi.

"ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI"

Ancak o kişinin Suriyeli değil Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin nüfusuna kayıtlı bir Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Yapılan araştırmalar neticesinde, röportajı veren şahsın Şanlıurfa/ Viranşehir nüfusuna kayıtlı bir Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir. Şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde Suriyeli olduğunu iddia ederek, 'Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum ve vergi ödemiyorum' şeklinde açıklamalarda bulunan şahsın beyanları doğru değildir."

'25 bin TL kazanıyorum vergi de ödemiyorum' demişti! Suriyeli olduğunu söyleyen şahıs Şanlıurfalı çıktı
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