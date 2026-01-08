Asker Oğul Annesine Tekmil Verdi

Askerlik görevini tamamladıktan sonra Eskişehir'e dönen ve caddede simit satan annesine "Vatani görevimi yerine getirdim anacığım" diyerek tekmil veren genç, annesini duygulandırdı.

Hatay'da vatani görevini tamamlayan Mehmetcan Aytekin, memleketi Eskişehir'e döndü. Döndüğünden annesini haberdar etmeyen Aytekin, askeri üniforması ile Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi'de simit satan esnaf annesinin arkasından yaklaşarak, "Mehmetcan Aytekin Eskişehir. Vatani görevimi yerine getirdim anacığım" diyerek tekmil verdi. Oğlunu karşısında gören anne, duygulanarak oğluna sarıldı. Çevredeki vatandaşlar da genci alkışladı. - ESKİŞEHİR