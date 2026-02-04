Aşkın en şık hali: Sevgililer Günü'nde büyüleyici dekorasyonlar By Mustafa imzasıyla hayat buluyor - Son Dakika
Aşkın en şık hali: Sevgililer Günü'nde büyüleyici dekorasyonlar By Mustafa imzasıyla hayat buluyor

04.02.2026 16:45
By Mustafa Organizasyon, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı romantik ve lüks dekorasyon konseptleriyle otellerden restoranlara birçok mekanı masalsı bir atmosfere dönüştürüyor. Mum ışıkları, çiçek tünelleri ve kişiye özel tasarımlarla çiftlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefleyen organizasyon, evlilik teklifleri ve özel kutlamalar için de öne çıkıyor.

14 Şubat Sevgililer Günü, sevginin en özel şekilde ifade edildiği anlara sahne olurken; bu yıl romantizmin adresi, göz kamaştıran tasarımlarıyla By Mustafa Organizasyon oluyor. Lüks otellerden seçkin restoranlara, alışveriş merkezlerinden özel davet alanlarına kadar birçok mekân, aşkın büyüsünü yansıtan benzersiz dekorasyonlarla yeniden hayat buluyor.

MUM IŞIKLARIYLA MASALSI ATMOSFER

Yıllardır Türkiye'nin en prestijli düğün, davet ve organizasyonlarına imza atan By Mustafa Organizasyon; Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı konseptlerde zarafet, romantizm ve estetiği bir araya getiriyor. Kırmızı ve altın tonlarının sıcak dokunuşu, binlerce mum ışığının yarattığı masalsı atmosfer, çiçek tünelleri ve etkileyici sahne tasarımlarıyla çiftlere unutulmaz anlar yaşatılıyor.

AŞKIN EN SAF HALİNİ YANSITIYOR

Özellikle evlilik teklifi organizasyonları, romantik akşam yemekleri ve sürpriz kutlamalar için hazırlanan kişiye özel konseptler; aşkın en saf halini yansıtan detaylarla dikkat çekiyor. Her bir dekorasyon, çiftlerin hikâyesine özel olarak tasarlanırken; mekânın ruhu ve gecenin duygusu kusursuz bir uyumla buluşuyor.

"TÜM DETAYLARI TİTİZLİKLE PLANLIYORUZ"

By Mustafa Organizasyon kurucusu Mustafa Bozkurt, Sevgililer Günü hazırlıklarıyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor: "Sevgi, en güzel anları hak eder. Biz de Sevgililer Günü'nde çiftlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek, onlara ömür boyu hatırlayacakları bir atmosfer sunmak için tüm detayları titizlikle planlıyoruz. Her dokunuşumuzda romantizmi, zarafeti ve duyguyu hissettirmek en büyük hedefimiz."

Sevgisini unutulmaz bir anıya dönüştürmek isteyenler için By Mustafa Organizasyon, 14 Şubat'ta hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor.

