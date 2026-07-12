Astrolog Aysun Koç: 14 Temmuz yeni ayı evlilik ve emlak konularını gündeme getirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Astrolog Aysun Koç: 14 Temmuz yeni ayı evlilik ve emlak konularını gündeme getirecek

Astrolog Aysun Koç: 14 Temmuz yeni ayı evlilik ve emlak konularını gündeme getirecek
12.07.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Astrolog Aysun Koç, Haberler.com’da 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşecek yeni ayın etkilerini değerlendirdi. Koç, aile, ev, emlak, evlilik ve para konularında önemli gelişmeler yaşanabileceğini belirterek, imzalı işlerde 26 Temmuz sonrasına dikkat çekti.

Astrolog Aysun Koç, Haberler.com’da 14 Temmuz’da saat 12.44’te Yengeç burcunda gerçekleşecek yeni ayın etkilerini değerlendirdi. Koç, yeni ayın Castor ve Pollux yıldızlarının etkili olduğu bir derecede gerçekleşeceğini belirterek, bu yıldızların bolluk ve bereketle bağlantılı olduğunu söyledi. Yeni aya Merkür retrosunun da eşlik ettiğini ifade eden Koç, bu dönemde iletişimle ilgili aksaklıklar, gecikmeler ve geçmişten gelen konuların yeniden gündeme gelebileceğini belirtti.

YENİ AY EV, AİLE VE EMLAK KONULARINI ÖNE ÇIKARACAK

Aysun Koç, Yengeç burcunda gerçekleşecek yeni ayın aile, ev, yuva ve emlak konularıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Koç, önümüzdeki iki haftalık süreçte bu alanlarda daha fazla gelişme yaşanabileceğini belirterek, evlilik kararları, taşınma, ev alım-satımı ve aile içi konuların gündeme gelebileceğini ifade etti.

KOÇ: NİKAHLARDA 26 TEMMUZ SONRASI DAHA SAĞLIKLI

Yeni ayın evlilik oranlarını artırabileceğini belirten Aysun Koç, Merkür retrosu nedeniyle imza gerektiren konularda dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Koç, “Önümüzdeki iki hafta nikah oranlarında artış olabilir. Merkür retrosu imza atma konusunda problemli olduğu için 26 Temmuz’dan sonra nikahları yapmak daha sağlıklı sonuçlara ulaştırabilir” dedi.

PARA KAYBI VE ANİ MASRAFLARA DİKKAT

Yeni ay döneminde ilişkiler ve maddi konularda ani gelişmeler yaşanabileceğini söyleyen Koç, ikili ilişkilerde geçmiş meselelerin yeniden gündeme gelebileceğini belirtti. Aysun Koç, “Geçmiş bazı konular gündeme gelebilir. İkili ilişkilerde ani ayrılıklara sebebiyet verebilecek etkiler söz konusu. Ummadığınız para kaybı riski de olan bir yeni ay” ifadelerini kullandı. Koç, eş ya da ortak kaynaklı ani masrafların ortaya çıkabileceğini, özellikle emlakla ilgili yeni kararların alınabileceği bir dönemden geçildiğini söyledi.

JÜPİTER VE NEPTÜN DESTEKLEYİCİ ETKİ VERİYOR

Gökyüzünde Jüpiter ve Neptün arasında olumlu bir etkileşim olduğunu belirten Aysun Koç, bu görünümün olayları daha kolay göğüsleme potansiyeli sunduğunu ifade etti. Koç, bu süreçte acele edilmemesi ve temkinli hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, hayalleri gerçekleştirme yönünde de destekleyici etkilerin bulunduğunu söyledi.

EN ÇOK ETKİ ALACAK BURÇLAR

Aysun Koç, yeni aydan en çok Yengeç, Oğlak, Koç ve Terazi burçlarının ikinci 15 gününde doğanların etki alacağını belirtti. Koç, Akrep ve Balık burçlarının ise yeni ay sürecinden daha şanslı etkiler alabileceğini ifade etti. Ateş grupları ve hava gruplarının da Jüpiter ile Neptün etkisinden faydalanabileceğini söyledi.

BURÇLARA GÖRE YENİ AY ETKİLERİ

Koç ve yükselen Koçlar için ev, taşınma, ev alma-satma ve evlilik konuları gündeme gelebilir. Boğa ve yükselen Boğalar için iletişim, yakın çevre, kısa seyahatler ve elektronik cihazlarla ilgili gelişmeler öne çıkabilir. İkizler ve yükselen İkizler gelir, maaş, iş değişikliği ve öz değer konularına odaklanabilir. Yengeç ve yükselen Yengeçler için yeni ay, harekete geçme ve yeni başlangıçlar açısından önemli bir dönem olabilir. Aslan ve yükselen Aslanlar daha içe dönük, duygusal ve aile ilişkilerini sorguladıkları bir süreç yaşayabilir. Başak ve yükselen Başaklar için hayaller, aşk ve para konularında yeni adımlar gündeme gelebilir. Terazi ve yükselen Teraziler kariyer hedefleri, terfi, maaş ve iş değişikliği gibi başlıklarda hareketlenme yaşayabilir. Akrep ve yükselen Akrepler için yurt dışı, vize, dava, eğitim ve ikinci evlilik konuları öne çıkabilir. Yay ve yükselen Yaylar ödemeler, krediler, miras ve sağlık konularıyla ilgilenebilir. Oğlak ve yükselen Oğlaklar için evlilik, ortaklık ve imzalı işler gündeme gelebilir. Kova ve yükselen Kovalar için iş temposu, günlük rutin, sağlık ve evcil hayvanlarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Balık ve yükselen Balıklar ise aşk, çocuk, hobi ve ilişkilerde iletişim konularında yeni başlangıçlar yaşayabilir.

İMZALI İŞLERDE MERKÜR RETROSU UYARISI

Aysun Koç, burç yorumlarında birçok kez Merkür retrosuna dikkat çekerek, nikah, sözleşme, dava, iş değişikliği ve ortaklık gibi imza gerektiren konularda 26 Temmuz sonrasının daha uygun olacağını vurguladı. Koç, yeni ayın güçlü fırsatlar sunduğunu ancak önemli adımlarda acele edilmemesi gerektiğini belirtti.

Merkür Retrosu, Astroloji, Aysun Koç, Evlilik, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Aysun Koç Astrolog Aysun Koç: 14 Temmuz yeni ayı evlilik ve emlak konularını gündeme getirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu
Rusya’da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var Rusya'da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var
Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
Kılıçdaroğlu’ndan MYK’ya İl Gezisi Talimatı Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya İl Gezisi Talimatı
7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı 7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı

14:30
ABD’li Senatör Graham’ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
ABD'li Senatör Graham'ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
14:10
Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Türkiye’de aldı 600 bin liralık hesap ödedi
Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi
13:48
Meclis’te kritik hafta Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
12:46
Ağrı Dağı’nda kaybolan dağcıdan 112 gün sonra acı haber
Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcıdan 112 gün sonra acı haber
12:42
Kılıçdaroğlu’na bir şok daha Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi
12:10
Borçlar 72 Aya Kadar Taksitlendirilecek
Borçlar 72 Aya Kadar Taksitlendirilecek
10:58
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
10:56
Lindsey Graham’ın son durağı Kiev oldu Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
10:29
Tokat’ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
10:14
Fatih’te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
Fatih'te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
10:03
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 14:54:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Astrolog Aysun Koç: 14 Temmuz yeni ayı evlilik ve emlak konularını gündeme getirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.