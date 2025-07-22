Astrolog Aysun Koç: Koçlar için eski sevgililer geri dönebilir, yaylar ikinci evliliğe açık

Astrolog Aysun Koç, Haberler.com'da yaptığı açıklamada 13 Ağustos sonrası imza, anlaşma ve yeni girişimler için daha uygun olduğunu vurgulayarak tüm burçlar için yeni ayın getirdiği fırsatları ve dikkat edilmesi gereken noktaları tek tek anlattı.

KOÇ BURÇLARINA ESKİ SEVGİLİ SÜRPRİZİ

Aysun Koç, yeni ayın koç burçlarında aşk, çocuk ve hobilerle ilgili gelişmelere işaret ettiğini belirtti. Bekâr koç burçlarına yeni bir aşk fırsatı doğabileceğini söyleyen Koç, Merkür retrosu nedeniyle eski sevgililerin geri dönebileceğini ancak bu geri dönüşlerin %80 oranında olumsuz sonuçlanabileceğini ifade etti.

BOĞALAR İÇİN EV VE AİLE ÖN PLANDA

Boğa burçlarının yeni ay etkisiyle taşınma, ev satın alma gibi kararlar alabileceğini belirten astrolog, anlaşmaların 13 Ağustos sonrasına bırakılmasını tavsiye etti. Aile içinde iletişim sorunlarına da dikkat çekti.

İKİZLER KISA SEYAHATLERE AÇIK

İkizler burçları için arkadaşlar ve kardeşlerle yoğun zaman geçirecekleri bir dönem olacağını anlatan Koç, elektronik eşya alımı için de Merkür retrosu bitene kadar beklenmesini önerdi.

YENGEÇLER İÇİN İŞ FIRSATLARI

Yengeç ve yükselen yengeçler için yeni iş başlangıçları, iş değişikliği ve maaş artışı gibi gelişmelerin gündemde olacağını belirtti. İş anlaşmalarının ise 13 Ağustos sonrası yapılmasının daha doğru olacağını söyledi.

ASLAN BURÇLARINA GENEL DESTEK

Aslan burçları için yeni başlangıçların ön planda olacağı, iş, aşk ve parayla ilgili hazırlıkların yapılması gerektiği ancak imzaların Merkür retrosu nedeniyle 13 Ağustos sonrasına bırakılmasının önemli olduğunu vurguladı.

BAŞAKLARDA GEÇMİŞ PROBLEMLER

Başak burçlarının geçmişe dönük sorunlarla yüzleşebileceğini belirten astrolog, içe dönük ve sakin kalmanın bu süreçte en faydalı tutum olacağını söyledi.

TERAZİLERE HAYAL GERÇEKLEŞTİRME ŞANSI

Terazi burçlarının uzun zamandır beklediği hayallerini gerçekleştirmek için fırsat yakalayacağını belirten Aysun Koç, arkadaş çevresinde ego çatışmalarına dikkat edilmesi gerektiğini ekledi.

AKREPLERDE KARİYER VE MAAŞ ARTIŞI

Akreplerin kariyer hedeflerine odaklanacaklarını ve terfi, maaş artışı gibi gelişmeler yaşayabileceklerini söyleyen astrolog, yazılı iletişim tercih edilmesi ve tartışmalardan uzak durulmasının önemli olduğunu belirtti.

YAYLAR İÇİN ŞANSLI DÖNEM

Yay burçlarının yurtdışı bağlantılı işlemler, seyahat ve eğitim gibi konularda desteklendiğini belirten Koç, boşanmış yaylar için ikinci evlilik fırsatlarının gündeme gelebileceğini ifade etti.

OĞLAKLARA MİRAS VE KREDİ GÜNDEMİ

Oğlak burçları için miras, kredi ve ek kazanç gibi konuların öne çıkacağını söyleyen astrolog, sağlıkla ilgili konularda özellikle kalp rahatsızlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

KOVALARA EVLİLİK VE ORTAKLIK FIRSATI

Kova burçlarının evlilik veya ortaklık gibi resmi adımlar atabileceğini belirten astrolog, imzaların 13 Ağustos sonrası atılmasının uygun olduğunu vurguladı. Ego çatışmalarından kaçınmaları gerektiğinin altını çizdi.

BALIKLAR İŞ VE SAĞLIK ODAKLI

Balık burçlarının iş hayatında yeni gelişmeler ve sağlıkla ilgili konularla karşılaşabileceğini anlatan Koç, evcil hayvan sahiplerinin de dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.