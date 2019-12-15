Atakum'da çevre paneline yoğun ilgi - Son Dakika

Atakum Kent Konseyi tarafından, ekolojik mimarlık konusunda duayen Y. Müh.Mimar ve Ozan-Yazar Cengiz Bektaş katılımıyla "Çevre ve Kentlilik Bilinci" paneli gerçekleştirildi. Yoğun ilginin olduğu panelde, Atakum'un gündemine 'Yeşil ve sürdürülebilir kent' olgusu getirildi.



Atakum Kent Konseyi, yenilenen yönetimiyle ilk etkinliği kent vizyonunun belirlenmesi amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Sanat Merkezi'nde 'Çevre ve Kentlilik Bilinci' paneli gerçekleştirdi. Üniversite öğrencilerinin ve Atakumluların yoğun ilgi gösterdiği panele, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci, Atakum Kent Konseyi Başkanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay, çok sayıda üniversite öğrencisi, kent konseyi üyeleri ve Atakumlular katıldı. Panelde ekolojik mimarlık konusunda duayen Yüksek Mühendis Mimar ve Ozan-Yazar Cengiz Bektaş, uzun yıllar yaşadığı Kuzguncuk örneğinden yola çıkarak, yaşayanların dayanışma ve sevgi içerisinde mutlu bir biçimde yaşayabileceği bir kentin nasıl olabileceğini anlattı. Bektaş'ın sunumu dinleyenleri derinden etkilerken, sunum sonunda da uzun uzun alkışlandı. Panelin sonunda ise, Y. Müh. Mimar ve Ozan-Yazar Bektaş ile Prof. Dr. Oktay, katılımcılardan gelen soruları cevapladı.



Bilimin ışığında çevre duyarlılığı



Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Derya Oktay, "Atakum Kent Konseyi'nin yenilenen yönetimiyle edindiği vizyonunu sizinle paylaşmak isterim. Vizyonumuz; kent konseylerinin ortak amaçlarına ek olarak, bilimin ışığında insanı ve çevreyi ön plana alan yaklaşımları destekleyerek, kentin tüm kullanıcıları için duyarlı çözümler için öncülük etmek, çevresel duyarlılığı ve beklentileri yüksek bir kentlilik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak, kentsel kimlik ve çevre istatistiğinin güçlendirilmesi, kültür ve sanatın yüceltilmesi, kentsel yaşam kalitesinin artırılması, kıyı ve üniversite kenti olarak denizle dost, gençliğin ve kişisel gelişimin önemsendiği, yeşil ve sürdürülebilir kent hedefine ulaşabilmesi için stratejiler belirlenmesi. Biz bu doğrultuda, bu ilk etkinliğimizi, öncelikle halkın bilinçlenmesinde çok etkili olduğunu düşündüğümüz çevre konusuna ayırdık ve çevre ile kenti birleştirerek 'Çevre ve Kentlilik Paneli' altında etkinliğimizi düzenledik. Bunun için de panelimizi yerel yönetim ve çevre konularında çok önde gelen Ekolojik Mimar ve Çevre duyarlılığı denilince aklımızda gelen önde gelen mimarlarımızdan olan Cengiz Bektaş'ı bu panel için davet ettik. Eminim, burada yapılacak sunumları, tartışmaları ve sizlerin aktif katılımını çok önemsiyoruz. Ben bu noktada, bu etkinliğin düzenlenmesi için gerekli tüm kolaylıkları sağlayan Belediye Başkanımız Cemil Deveci'ye çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Gençler çözüme ortak olmalı"



Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise Atakum Kent Konseyi'nin ilk ve önemli bir etkinliği olduğunu ifade ederek, "Biz varız, Atakum Belediyesi bundan sonra böyle yönetilecek anlamını ve mesajını taşıyan bir etkinlik bu. Bu konuda uzman olan hocalarımızın, şehircilerimizin, şehir planlayanlarımızın ve şehir tasarımcılarımızın sayıları ne yazık ki giderek azalıyor. Biz bugün konularından Türkiye'nin en büyük temsilcilerini buraya getirmiştik. Prof. Dr. Derya Oktay, bizim ve Samsun için büyük bir şans. Atakum Belediyesi o şansı değerlendirmek istiyor. Burada şehircilik anlamında uzman olan diğer arkadaşlarımız var. Nitelikli, şehre katkı verebilecek, şehrin yönetiminde görev alabilecek, birlikte yönetim dediğimiz, yönetişim modelini uygulayabileceğimiz kadrolara 'Haydi gel sen de bu şehrin bir yerinden tut' diyebilelim. Bizim bu şekilde kenti demokratik kültür anlayışı içinde yönetişim tekniğiyle birlikte her kesimi sürecin içine katabilmemizi engelleyecek bir şey değil. Onun için bu işin bütçeye ihtiyacı yok. Bunu bütçesiz şekilde yapabiliriz. Bundan sonra özellikle gençler, bu şehirde 35 bin üniversite öğrencisi yaşıyor. Öğrencilerimiz de şu anda burada. 'Atakum'un sorunlarını nasıl çözeceksiniz?' diye bize sorun. Kentteki sorunları, ona ilişkin önerilerinizi ve eleştirilerinizi anlatın. Yaşanabilir, özellikle sizin ve sizden sonra gelecek kuşakların, rahat ve huzur içerisinde yaşayabileceği kentler oluşturalım. Bu sürece siz katılırsanız, sorar ve sorgularsanız, bu konuda başarılı olacağımıza inanıyorum. Atakum, özellikle örnek olarak bu şekilde yönetilecek, 35 bin üniversite öğrencisinin hem kent yönetimine hem de kendi sorunlarınızın çözüm sürecine katılmanıza Atakum Belediyesi ve Cemil Deveci olarak ben öncülük edeceğim. Siz de bu sürece katılın, siz de bizim sorunlarımıza çözüm önerisinde bulunun. Biz de hem Belediye, hem kamu görevlisi hem de bir ağabeyiniz olarak, o sürece katıldığınızda sizin için çalışalım. Bugün düzenlenen panelin başarılı olmasını ve Atakum'a önemli deneyimler katmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



"Atakumlular kente sahip çıkıyor"



Yüksek Mühendis Mimar ve Ozan-Yazar Cengiz Bektaş panele olan yoğun katılımın kendisini çok etkilediğini ve Atakumluların kentlerine sahip çıktıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Bir pazar günü bu kadar insanın bir araya gelmesi, örneğin İstanbul'da mümkün değil. Sizler çok şanslı bir günde, pastırma yazı gününde başka bir yerde değil; kendi kentinizi düşünmek üzere buraya geldiniz. Bu en önemli şey. Kuzguncuk'ta çok değerli yıllar geçirdik. Kenti de birlikte onardık, dayanışmamız da çok yüksekti. Binalar onarılır ancak insanlar arasındaki ilişkiyi sağlamlaştırmak önemlidir. Kuzguncuk da bu açıdan önemli bir yerdir. Kuzguncuk'ta Üsküdar'a bağlanan bir yol vardı. Buradan geçemezdiniz çünkü varlıklılar, Osmanlı beyleri kıyıyı kapatmışlardı. Atakum'da mesela bir trafik caddesi, ondan sonra binalar arasında bir trafik caddesi daha var. Ne hakkınız var bunu yapmaya? Neden ardındaki insanlar kıyıyı yaşamasınlar? Gece yarısına kadar gruplar oluyor orada hala. Nasıl bir hakkımız olabilir Samsunluya kıyıya ulaşmak için iki üç trafik yolu geçirtmek için? Bu ne biçim ve kimin için bir planlama? Kimin için planlama yapıyorsunuz?" ifadelerini kullandı. - SAMSUN