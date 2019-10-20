Ataşehir'de sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeye dikkat çeken şenlik

İkinci Ataşehir Gıda Şenliği başladı

İSTANBUL - Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen İkinci Ataşehir Gıda Şenliği, Deniz Gezmiş Parkı'nda başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen doğal ve organik ürünler, şenlik boyunca vatandaşların beğenisine sunulacak.

Ataşehir Belediyesi, Ataşehir Kent Konseyi, TÜKODER ve Gıda Mühendisleri Odası işbirliğinde düzenlenen İkinci Ataşehir Gıda Şenliği, Deniz Gezmiş Parkı'nda başladı. İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen kooperatiflerin el yapımı organik ürünlerini vatandaşlarla buluşturduğu şenlik kapsamında Deniz Gezmiş Parkı ve Erdal Eren Kültür Merkezi'nde atölyeler, konserler, çocuk tiyatro ve animasyon gösterileri, panel ve forumlar gün boyu ziyaretçilere açık olacak. Öte yandan İstanbul Gıda Şenliği kapsamındaki Ataşehir Gıda Şenliği, sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi herkese ulaşılabilir kılma amacıyla düzenleniyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinden gelen Altınbelde Altınova ve Beldeleri Kadın Girişim Kooperatifi adına konuşan Yasemin Fazlaca, "Aslında yeni kurulan bir kooperatifiz. Onun için 3 - 4 ay içerisinde memleketimizde yetişen domates ve biberden salça yaptık, erişteler, tarhana, turşu, reçellerimizi yaptık. Aynı zamanda bölgemizde kadınlarımıza istihdam oluşturmak amacıyla evde ürettikleri ürünlerin daha çabuk pazara yayılmasına aracılık ediyoruz. Dikkat çeken bamya turşularımız var. Bu sene herkes bundan almak istiyor" dedi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde çalıştıklarını dile getiren Seher Çavuşoğlu ise, "Biz de ev yapımı ürünler getirdik. Annelerimizden, ninelerimizden öğrendiğimiz ürünleri gelecek nesillere aktarmak için çabalıyoruz. Çocuklarımıza sağlıklı, hijyenik gıda yedirmek amacıyla böyle bir işe başladık. Özellikle bebek tarhanamız var. İçerisinde tüm besinlerin bulunduğu bir tarhana. Her eve lazım olan, doğal olan her ürün var" diye konuştu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden gelen Alaşehir Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi adına konuşan Selen Öküzcüoğlu, "Alaşehir tarım ve üzüm memleketi. Üzüm memleketinden geldiğimiz için, bunların hepsi zaten bizim yöremizde yetişen ürünler. Biz de Ataşehir'den böyle bir davet alınca, 45 kadınımızla gece gündüz çalışarak bu kadar kısa sürede ürünlerimizi hazırlayarak İstanbullularla buluşmaya geldik" dedi. Alaşehir'e özgü üzüm köfteleri ise standın en dikkat çekici ürünü olarka ön plana çıktı.