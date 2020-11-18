"Ataşehir-Monheim tasarım okulu" Altın Karınca'da birinci oldu - Son Dakika

"Ataşehir-Monheim tasarım okulu" Altın Karınca'da birinci oldu

18.11.2020 15:17

Ataşehir Belediyesi ve Almanya'nın Monheim am Rhein Belediyesi iş birliğiyle 2018 yılında kurulan "Ataşehir-Monheim Tasarım Okulu" ödüle değer görüldü.

Ataşehir Belediyesi ve Almanya'nın Monheim am Rhein Belediyesi iş birliğiyle 2018 yılında kurulan "Ataşehir-Monheim Tasarım Okulu" ödüle değer görüldü.

Marmara Belediyeler Birliği'nin düzenlemiş olduğu "Altın Karınca 2020 Ödülleri" kapsamında "Ataşehir-Monheim Tasarım Okulu" isimli proje, Kültür ve Sanat kategorisinde ödül aldı.

Bu yıl 2020 Altın Karınca-Belediyecilik Ödülleri, İstanbul Şişli'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Düzenlenen organizasyona Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin adına Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse, Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü T. Volkan Aslan, Dış İlişkiler ve Proje Koordinatörü Mehmet Berkin Durgun, Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi Sorumlusu Eser Özdemir Boy ve çok sayıda davetli katıldı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ödülü, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse'ye takdim etti.

Altın Karınca Ödülleri 2020'ye üye belediyeler ve iştirakler tarafından toplam 381 proje katıldı. 10 Farklı kategoride gerçekleştirilen Atıl Karınca Ödüllerinde, Yönetişim ve Katılımcılık, Kentsel Planlama ve Altyapı, Çevre ve Atık Yönetimi, Mimari ve Kentsel Tasarım, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Yerel Kalkınma, Ulaşım ve Hareketlilik, Akıllı Şehir Uygulamaları, Afet Yönetimi alanlarında başarılı projeler katıldı.

Uygulamacılar, bilim adamları ve özel sektör temsilcilerinin önde gelen isimlerinden oluşan bir jürinin değerlendirdiği çalışmalarda başarılı belediyeler ödüllendirildi.

Ataşehir Belediyesi ve Monheim am Rhein Belediyesi'nin birlikte hayata geçirdiği "Ataşehir-Monheim Tasarım Okulu" projesi; iki halkın gençlerini kaynaştırmak, sürdürebilir temasları sağlamak, kültürel ve sanatsal anlamda ortak çalışmaların yapılması ve desteklenmesine katkı sunması nedeniyle Altın Karınca - Belediyecilik ödülüne değer bulundu.

Aynı zamanda Türk ve Alman çocuk ve gençlerinin hem birbirleriyle kaynaşması, hem de oluşturulan ders programıyla iki kültürün buluşmasına katkı sunan bir farkındalık projesi olması nedeniyle de ödüllendirildi.

Ataşehir ve Monheim Belediyeleri'nin Ataşehir'de ortaklaşa hazırladıkları tasarım okulunda, 5-14 yaş aralığında çocuklara çağdaş bir eğitim imkanı sunuluyor. Tasarım Okulu'nda eğitimler Küçükbakkalköy Mahallesi'nde bulunan Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi'nde yapılıyor.

Tasarım okulunda çocuklar için; 2 boyutlu animasyon,3D animasyon, stop motion, sine-drama, belgesel film, kurgu, elişi, fotoğrafçılık, çizgi roman, dergi tasarım, moda tasarımı, kumaştan origami, oyuncak yapımı, flipbook ile karakter tasarım atölyeleri düzenleniyor. Bu atölyelerden 2018-2019 yılları arasında 681 çocuk ve genç ücretsiz olarak faydandı.

Her yıl Almanya ile Türkiye arasında kardeşleşmeyi, paylaşım ve kültürel değerleri çoğaltmak adına Ataşehirli çocuklar Monheim'da eğitim alırken, Alman çocuklar da Türkiye'ye geliyorlar. - İSTANBUL

Ataşehir-Monheim tasarım okulu Altın Karınca'da birinci oldu
Ataşehir-Monheim tasarım okulu Altın Karınca'da birinci oldu
Ataşehir-Monheim tasarım okulu Altın Karınca'da birinci oldu
Ataşehir-Monheim tasarım okulu Altın Karınca'da birinci oldu
Ataşehir-Monheim tasarım okulu Altın Karınca'da birinci oldu

Zübeyde Hanım, Ataşehir, İstanbul, Almanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Ataşehir-Monheim tasarım okulu' Altın Karınca'da birinci oldu - Son Dakika


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