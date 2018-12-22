Atatürk Caddesi İçin Görüşmeler Devam Ediyor

Kentin önemli geçiş noktalarından ve caddelerinden biri olan Antakya Atatürk Caddesi'nin trafik düzenlemesi için çalışmalarını sürdüren HBB yöneticileri, cadde sakini ve iş yeri sahipleriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

22 Aralık Cumartesi günü Antakya Bellur Saray'da düzenlenen toplantıya HBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Maden, Ulaşım Dairesi Başkanı M. İkbal Polat, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı İhsan Çakar ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda Atatürk Caddesi'nin ulaşım ve parklanma konuları ilgili proje ve görüşler masaya yatırıldı. Konuyla ilgili ilk olarak söz alan Mehmet Maden, Atatürk Caddesi ile ilgili tasarladıkları 3 modelin de bilimsel veriler ışığında gerçekleştiğini söyledi.

İlk modelin geçen aylarda denendiğini, parklanmanın ortada olduğu tek gidiş tek geliş modeli olduğunu belirten Genel Sekreter Maden; bunun Barcelona, Berlin, Paris ve İzmir gibi şehirlerde örneklerinin olduğunu ifade etti.

İkinci modelin esnafın arzu ettiği 2 gidiş-2 geliş modeli olduğunu sözlerine ekleyen Maden, "Bu model Atatürk Caddesi için sorun olmamasına rağmen Vali Göbeği ve Cumhuriyet Meydanı gibi önemli kavşakların tıkanmasına yol açtı. Görüşünü aldığımız şehir planlamacıları ve akademisyenler bu caddenin tek yön olması gerektiğini söyledi. Üçüncü modelimiz ise şu anda kullanılan 2 gidiş-1 geliş modelidir. Bu modelde cepler çıkarılıp kaldırımlarda gerekli düzenlemeler yapılırsa daha iyi sonuç alırız" dedi.

Yapmak istedikleri her projenin altında Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME) üyelerinin görüşü ve onayı da olduğunu sözlerine ekleyen Mehmet Maden, Hatay'ın ulaşımı kolay ve kent insanının mutlu yaşamını kılmak için her öneriye kulak verdiklerini ifade etti.

Toplantıda yer alan iş yeri sahipleri ve cadde sakinleri de görüşlerini tek tek belirtti. Caddenin en eski haline dönmesini istediklerini ifade eden bazı iş yeri sahipleri, caddenin yeniden renkli ve hareketli hale gelince bunun işlerine olumlu yansıyacağını söyledi.

Atatürk Caddesi trafik ve parklanma sorununun mağduriyet yaşanmadan çözmek için tüm Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleriyle çalıştığını açıklayan Ulaşım Dairesi Başkanı M. İkbal Polat, "Yeni kanun ve yönetmelikler ışığında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kanunlar bisiklet yolu da yapmamızı söylüyor. Ayrım yapılmaksınız bisiklet sürücüsünün de her yere bisikletiyle ulaşmasını da planlıyoruz. Dünyanın birçok kentinde bunun örneği var. Amsterdam'da da tıpkı Antakya'da olduğu gibi trafik sorunu vardı. Oranın yöneticileri bunu kararlılıkla çözüme kavuşturdu" dedi.

Toplantının sonuna doğru Atatürk Caddesi'nin köprü tarafından Kavaslı Kavşağı'na kadar kaldırım, refüj, asfalt ve park sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını da sözlerine ekleyen Mehmet Maden, atılacak tüm adımların istişare ve fikir alışverişi ile olacağını söyledi.