Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi
Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi

Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi
02.02.2026 15:07  Güncelleme: 16:51
Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi
İstanbul Cevizlibağ'daki Atatürk KYK Öğrenci Yurdu'nda, öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılması iddialarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 1 sanık hakkında 21 yıla kadar, diğer 3 sanık hakkında ise 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Cevizlibağ'daki Atatürk KYK Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesaj yazılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda, 1 sanığa 21 yıla kadar, diğer 3 sanığa ise 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

KYK YURDUNDAKİ TACİZ SKANDALINDA SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Cevizlibağ Atatürk KYK Öğrenci Yurdu'nda 2025 yılı yaz aylarında öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazıldığı iddialarına ilişkin, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

İÇ ÇAMAŞIRLARA FİGÜRLER ÇİZİLDİ

Hazırlanan iddianamede, Gençlik ve Spor Bakanlığı 'suçtan zarar gören', aralarında yurtta kalan öğrencilerin de bulunduğu kişi müşteki, 4 şahıs ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Merkez Efendi ve Vali Muammer Güler Öğrenci Yurdu ve Cevizlibağ Atatürk Yurdunda yaz ayında yapılan tadilatlar sırasında işçilerden bir kısmının yurtta konakladıkları, yaz tatili döneminde yurtta kalması amacıyla dolapların kitlendiği, yurt yönetimine bırakılan kilitli dolaplardaki eşyaların kilitleri kırılıp, karıştırıldığı, bazı eşyaların alındığı, bazı iç çamaşırlarına çeşitli figürler çizildiği, yurttaki bazı ranzalara işçiler tarafından sosyal medya hesapları yazılmak suretiyle zarar verildiği, öğrencilerin kişisel eşyaları karıştırılarak üzerinden ele geçirilen GSM hatlarına mesaj atıldığı ve öğrencilerin rahatsız edildiği aktarıldı. İddianamede, soruşturmanın Gençlik ve Spor Bakanlığının şikayetini içerir dilekçe ile başlatıldığı vurgulandı.

İddianamede, Mohamadamın R. isimli sanığın telefonunda yurt öğrencilerine ait iç çamaşırı ve pijamayı kendi üzerine giydiği fotoğrafın bulunduğu aktarıldı. Öte yandan, olaya dair kamera kayıtlarının toplanmasının işçilerin yurtta çalışmasının aylarca sürmesi sebebiyle uzun sürdüğü belirtildi. Toplanan delillerin incelenmesi için kayıtların fiziki olarak başsavcılığa ulaştığında, bilirkişi görevlendirmesi yapıldığı, ancak bilirkişinin telefon imajlarını incelenmesini tamamlamasına rağmen kamera kayıtlarının incelenmesinin tamamlanmadığı iddianamede yer aldı.

Kolluk tarafından detaylı rapor düzenlenmek üzere kayıtların Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildiği, dosyanın tutuklu iş olduğu ve dosyada toplanan deliller itibariyle yeterli şüphe oluştuğu, kamera kayıtlarının uzunluğu itibari ile incelenmesinin de uzun süreceği ve soruşturmanın geldiği aşama dikkate alındığında kayıtların dönüşünün beklenilmesinin soruşturmayı gereksiz olarak uzatacağı anlaşıldığından kayıtların dönüşünün ve raporun beklenilmediği bilgisi iddianamede yer aldı. Hazırlanan iddianamede, her ne kadar sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeseler de, medyaya yansıyan ve araştırma raporu ile tespit edilen resimler incelendiğinde sanık Orhan D.'ye ait ve şahıs tarafından kendisinin kullandığı sosyal medya hesabından yurt ranzasına yazılar yazdığı görselleri paylaştığını tespit edildiği aktarıldı.

21 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, sanık Hacı Ü. hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlardaki eşya hakkında hırsızlık' ve 'kamu malına nitelikli olarak zarar verme' başta olmak üzere toplam 5 suçtan 8 yıl 4 aydan 21 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Diğer 3 sanık hakkında ise, 'kamu kurum ve kuruluşlardaki eşya hakkında hırsızlık' ve 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya üzerinden nitelikli hırsızlık' ile 'mala zarar verme' suçlarından toplam 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Öte yandan hazırlanan iddianame, Bakırköy 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: İHA

Cevizlibağ, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Suç

Son Dakika 3. Sayfa Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Kabak bunların başına patladı 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi - Son Dakika
