Atatürk'ü karşılayan Güvençli İbrahim Çavuş'un ismi kültürevine verildi - Son Dakika

Atatürk'ü karşılayan Güvençli İbrahim Çavuş'un ismi kültürevine verildi

02.12.2020 12:19
Atatürk'ü karşılayan Güvençli İbrahim Çavuş'un ismi kültürevine verildi, System.String[]

Kahramankazan Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı'nda, Atatürk'ü Ankara'ya gelişinde karşılayan Seymenbaşı Güvençli İbrahim Çavuş'un isminin mahalle kültürevine verilmesine karar verildi.

Kahramankazan Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı'nda, Atatürk'ü Ankara'ya gelişinde karşılayan Seymenbaşı Güvençli İbrahim Çavuş'un isminin mahalle kültürevine verilmesine karar verildi.

Belediye Nikah ve Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, gündeme alınan 16 madde görüşülerek bir kısmı karara bağlandı, bir kısmı da ilgili komisyonlara havale edildi.

Toplantıda Atatürk'ü Ankara'ya gelişinde karşılayan 3 seymen alayının birinin başında bulunan Seymenbaşı Güvençli İbrahim Çavuş'un isminin mahalle kültürevine verilmesi de görüşüldü.

Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin yaşatılması adına ilçedeki bir caddeye Azerbaycan isminin verilmesi, ekmek israfını önlemek ve sahipsiz sokak hayvanlarını beslemek amacıyla sokaklarda uygun yerlere bayat ekmek kutuları konulması, ilçeye kadın sığınmaevi kazandırılması, 2020 yılında yapı kullanma izin belgesi alan müteahhit ve firmaların ödüllendirilmesi gibi kararlar da alındı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, burada yaptığı konuşmada, Kahramankazan'ın tarihi şahsiyetlerinden ve Atatürk'ü İstasyon mavkisinde seymenleri ile karşılayan İbrahim Çavuş'un anısını yaşatmak için adını, Atatürk Mahallesi'nde yeni yapılan kültürevine verdiklerini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk, İbrahim Çavuş, Kahramankazan, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ü karşılayan Güvençli İbrahim Çavuş'un ismi kültürevine verildi - Son Dakika


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