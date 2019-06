Atatürk Üniversitesi'nden soğuk test merkezi hamlesi

Atatürk Üniversitesi; yaptığı bilimsel çalışmalar ve geliştirdiği projeler öncülüğünde, bölgenin beşeri ve coğrafi imkanlarından yararlanarak bilim üretmeye devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi; yaptığı bilimsel çalışmalar ve geliştirdiği projeler öncülüğünde, bölgenin beşeri ve coğrafi imkanlarından yararlanarak bilim üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda; bünyesinde kurulması planlanan Soğuk Test Merkezinde, hem askeri hem de sivil araç ve donanımların testlerinin yapılması için bir dizi görüşmeler gerçekleştiriliyor.



Yeni Nesil Üniversite vizyonu çerçevesinde çalışmalara hız verildiğini ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı bu çerçevede, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik'in, tankların ve askeri araçların test edildiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Kemal Aydın Dede ile istişarede bulunduğunu aktardı.



Paydaşlar ile yapılan fikir alışverişleri neticesinde bu merkezin daha da önemli hale geldiğini kaydeden Çomaklı, Türkiye'nin bulunduğu iklim kuşağında sıcaklık, nem, rakım, iklim ve coğrafi koşullar, atmosferik koşullar, alt yapı, ulaşılabilirlik ve güvenlik gibi gerçek ortamlar açısından test merkezi için gerekli teknik altyapıya sahip en uygun ilin Erzurum olduğunu söyleyerek "Üniversitemizin gerek beşeri gerekse teknik altyapısı bu test merkezinin Erzurum'da kurulması için bizlere önemli bir gerekçe sunmaktadır" dedi.



Testler Yurt Dışında Yapılıyor



Dünyada özellikle otomotiv, savunma sanayii, uzay ve havacılık endüstrileri için farklı ölçeklerde ve alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda test merkezi bulunmasına karşın Türkiye'de bu alanlarda faaliyet gösteren büyük ölçekli ve geniş kapsamlı bir test merkezinin bulunmadığına dikkat çeken Rektör Çomaklı: 'Dünya'da; otomotiv, savunma sanayii, uzay ve havacılık endüstrileri için farklı ölçeklerde ve alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda test merkezi bulunuyor. Türkiye de özellikle savunma sanayii, uzay ve havacılık endüstrilerinde pazar payları yüksek olan ABD ve İngiltere gibi ülkelerin yanında soğuk iklim koşullarına sahip İsveç, Norveç, Finlandiya ve Rusya gibi ülkelerde bulunan test merkezlerinden hizmet alıyor. Buna çözüm üretmek adına üniversitemizde kurulacak Soğuk Test Merkeziyle ülkemizin "yerli ve milli teknoloji" hamlesine uygun adım atmış olacağız' ifadelerini kullandı.



Test Merkezlerine Neden İhtiyaç Duyuluyor?



Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde gerçekleşen bu tasarının önemine değinen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik ise, bir ürünün geliştirme sürecinin ana hatları ile planlama, analiz, tasarım, geliştirme ve test aşamalarından oluştuğunu, gerek sivil gerek askeri olmak üzere geliştirilen her ürünün, kullanıma sunulmadan önce test sürecinden geçirilme ihtiyacının bu merkezlerin kurulmasını gerekli kıldığını vurguladı.



Geliştirilen araçların, gerçek çalışma ortam testlerinin yurt dışında yer alan test merkezlerine yapıldığını, bunun hem mali yük olduğunu hem de bilgi birikiminin ülke sınırları dışına çıkması anlamına geldiğini söyleyen Prof. Dr. Çelik; Soğuk Test Merkezinin sağlayacağı bir diğer kazancın ise ithal edilen ürünlerin ülke koşullarına uygunluğunun test edilmesi olduğunu ve beklenen faydanın maksimize edilmesi açısından da büyük önem arz ettiğini belirtti.



Test Süreci Nasıl İşliyor?



Dünya'da, geliştirilen ürünlerin olgunluk seviyesini ölçmek ve değerlendirmek için yaygın kullanılan Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (THS) ölçeğine göre, bir ürünün ticarileşmesinden önce prototipinin uygun çevresel ortamda gösterilmesi (THS-6), operasyonel ortamda (gerçek ortam) denenmesi (THS-7) ve test ortamında performans değerlendirmesi yapılması (THS-8) bekleniyor. Özellikle soğuk hava şartlarında kullanılacak makine-teçhizatın (askeri-sivil kara ve hava araçları, elektronik-optik-mekanik ekipmanlar, jeneratörler vs.) gerçek ortamda test edilmesi ihtiyacına cevap verecek coğrafi koşula ve uygun altyapıya sahip olmak gerekiyor. Türkiye, kendine has olan iklim ve coğrafi kuşak özelliği ile ticarileşecek ürünlerin gerçek ortam koşullarında test edilmesine yönelik merkezlerin kurulması için oldukça uygun ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir konumda. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

30'dan fazla ülke çelik testi için Türkiye'ye geliyor

Türkiye'nin Dan Bilzerian'ı MR.JADE

Yerli ve milli SİHA, gökyüzünde 100 bin saat uçuşunu tamamlayarak yeni bir rekora imza attı

Belçim Bilgin'den Behzat Ç. sürprizi