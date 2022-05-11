Atatürkçü Düşünce Derneği Mucur Temsilciliği açıldı - Son Dakika
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Atatürkçü Düşünce Derneği Mucur Temsilciliği açıldı

11.05.2022 17:31
Atatürkçü Düşünce Derneği Mucur Temsilciliği açıldı

Kırşehir'de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Mucur Temsilciliği, genel başkan Mustafa Hüsnü Bozkurt'un da katıldığı törenle açıldı.

Kırşehir'de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Mucur Temsilciliği, genel başkan Mustafa Hüsnü Bozkurt'un da katıldığı törenle açıldı.

Bozkurt, Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi'ndeki temsilciliğin açılışında yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk ve heyetinin, Sivas Kongresi'nden sonra Ankara'ya giderken Mucur'a uğradığını ve burada büyük bir coşkuyla karşılandığını ifade etti.

Temsilciliğin açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Bozkurt, ADD'nin Türkiye genelinde 335 şubesi, 48 temsilciliği ve 60 bine yakın üyesi bulunduğunu kaydetti.

Açılış törenine, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da katıldı.

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Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Hüsnü Bozkurt, Kırşehir, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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