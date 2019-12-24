ATO Başkanı Baran: "Andezit taşı için coğrafi işaret tescili alacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATO Başkanı Baran: 'Andezit taşı için coğrafi işaret tescili alacağız' - Son Dakika

ATO Başkanı Baran: "Andezit taşı için coğrafi işaret tescili alacağız"

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak Ankara'ya özgü andezit taşı için coğrafi işaret tescili almak üzere çalışmalara başladık" dedi.

ATO Başkanı Baran:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak Ankara'ya özgü andezit taşı için coğrafi işaret tescili almak üzere çalışmalara başladık" dedi.


ATO'nun 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi'nin sektörel sorunları, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz'ın katıldığı toplantıda ele alındı. ATO Duatepe Salonu'nda gerçekleşen ve çok sayıda sektör temsilcinin katıldığı toplantıda, enerji ve yakıt fiyatlarındaki artışlar, kamu destek ve teşvikleri, yerli ürün kullanımının desteklenmesi konuları gündemde yer aldı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, toplantıda yaptığı konuşmada andezit taşı örneğini vererek, Ankara'nın her alanda kendi markalarını oluşturması gerektiğini dile getirdi. Andezit taşı için coğrafi işaret tescili başvurusu yapacaklarını kaydeden Baran, "Dört bir yanı hazinelerle çevrili ülkemiz ürünlerinin dünya pazarlarında yer almasını istiyoruz. Katma değerli üretim yapıp ihraç ederek ekonomimize katkı sağlamamız gerekiyor" dedi.


ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da konuşmasında bir ülkenin güçlü olabilmesi için ekonomik değerin tek başına yeterli olmayacağına değindi. Yılmaz, "Kentin tarihi gücünü ve mimarisini yansıtacak andezit taşı yerine kentin ruhuna, dokusuna uymayan ithal taşlarla yapımızı bozduk. Yüzlerce yıl dayanabilecek yapısı ve otantik dokusu olan andezit taşının değeri yeterince bilinmedi. Bunu iyi değerlendirememiş olmamız yalnızca ticari değil kültürel bir sorun" diye konuştu.


30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü ise yaptığı konuşmada sektörel sorunlarının başında "eğitim" ve "nitelikli iş gücü" konularının geldiğini söyledi. Güçlü, " Türkiye'de 4.6 milyon işsiz varken 400 bin nitelikli iş gücü açığımız bulunuyor" diyerek, Türkiye'den Çin başta olmak üzere ABD, Hindistan, İtalya gibi ülkelere blok taş ihracatı yapıldığını belirtti. Güçlü, hammadde olarak giden taşların, işlenmiş halde piyasada 10 katı fiyatına satıldığını ifade etti.


Toplantıya 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hakan Sarıkaya, Komite Üyeleri Murtaza Tosun, Erol Yıldırımoğlu, Serkan Fındık ve sektör temsilcileri katıldı. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Haluk Levent, kızını tedavi ettirdiği için başka şehre giden babayı işe alan firmaya konser verdi
İYİ Parti'den Mansur Yavaş'a destek Sinan Aygün Ankara Adliyesinde Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor

Son Dakika Haberleri
18:10 Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'da - Son Dakika
18:10 Muş'ta köy çocuklarının yüzü hediyelerle güldü - Son Dakika
18:08 Eşini sokak ortasında döven kocaya 4,5 yıl hapis istemi - Son Dakika
18:07 "Drift" yapan ve ters yönde giden sürücüye 15 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika
18:03 Suşehri'nde dumansız hava sahası denetimi - Son Dakika
17:33 İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 18:15:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ATO Başkanı Baran: "Andezit taşı için coğrafi işaret tescili alacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]