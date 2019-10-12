Son Dakika Haberleri: ATO Başkanı Baran: "Ankara'nın Başkent oluşunun yıldönümünü kutluyorum"
Son Dakika Güncel ATO Başkanı Baran: 'Ankara'nın Başkent oluşunun yıldönümünü kutluyorum'

ATO Başkanı Baran: "Ankara'nın Başkent oluşunun yıldönümünü kutluyorum"

37 dakika önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın Başkent oluşunun yıl dönümünü, bir mesaj yayımlayarak kutladı.

ATO Başkanı Baran:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın Başkent oluşunun yıl dönümünü, bir mesaj yayımlayarak kutladı. Baran, "Milli Mücadele'de milletine karargah olan Ankara, Cumhuriyetimizin Başkenti ilan edilerek, Türkiye'nin medeniyet yolculuğuna önderlik etmiştir. Ankara'nın Başkent oluşunun yıl dönümünü kutluyorum" dedi.


Baran, 27 Aralık 1919'da Atatürk ve Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelmesiyle, bozkır şehri Ankara'nın Milli Mücadele'nin karargahı olduğunu hatırlatarak, "Binlerce yıllık tarihinde birbirinden farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Ankara bu kez, bağımsızlık için mücadele eden bir millete kucak açtı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla yeni Türk devletinin temelleri burada atıldı. Kurtuluş Savaşı burada yönetildi. Ulusun kalbinin attığı şehir olan Ankara, 96 yıl önce kabul edilen kanunla Türkiye Devleti'nin başkenti oldu. 1923 yılında 21 bin kişilik nüfusuyla devletin yönetim merkezi olan Ankara, neredeyse bir asırlık süreçte 5,5 milyon nüfusuyla, ticaretten, sanayiye, tarımdan, bilişime kadar tüm sektörlerde önemli gelişme kaydederek dünyanın hızlı gelişen metropol ekonomileri arasına girme başarısını sergiledi" diye konuştu.


Baran, Ankara'nın 15 Temmuz dahil olmak üzere milletin istiklal ve istikbalini ilgilendiren her dönemde önemli sınavlar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olma onurunu layıkıyla taşıdığını vurguladı. Baran, "Ankara bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşmasına öncülük edecektir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Baran Ankara, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:30 Kaynak: İHA
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