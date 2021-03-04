ATO'dan yeni normalleşme sürecinde üyelerine rehberlik çalışması - Son Dakika

ATO'dan yeni normalleşme sürecinde üyelerine rehberlik çalışması

04.03.2021 15:57

ATO'dan yeni normalleşme sürecinde üyelerine rehberlik çalışması ANKARA - Ankara Ticaret Odası Meslek Komite ve Meclis üyeleri ile çalışanlarından oluşan "Oda Denetim Ekibi", ATO üyesi işletmelere alınması gereken tedbirler konusunda rehberlik yapıyor.

ATO'dan yeni normalleşme sürecinde üyelerine rehberlik çalışması

ANKARA - Ankara Ticaret Odası Meslek Komite ve Meclis üyeleri ile çalışanlarından oluşan "Oda Denetim Ekibi", ATO üyesi işletmelere alınması gereken tedbirler konusunda rehberlik yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında illerin risk grubuna göre sınıflandırıldığı "kademeli normalleşme sürecine" geçildiğini açıklamasının ardından 2 Mart itibarıyla orta yüksek risk grubunda yer alan Ankara'da kafe, restoran türü işletmeler faaliyetlerine başladı. Kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgesiyle oluşturulan İl Salgın Denetim Merkezleri de harekete geçti. Bu kapsamda Ankara Ticaret Odası Meslek Komitesi ve çalışanlarından oluşan 75 kişilik ekip, Altındağ ilçesinde ATO üyesi işletmelere yönelik rehberlik çalışması gerçekleştirdi. Üye işletmelere ATO'nun hazırladığı afiş ve broşürleri dağıtan ekipler, işletme kapasitesine göre içeride olması gereken müşteri sayısından HES Kodu sorgulamasına, masalar arasında olması gereken mesafeden klima kullanımına kadar tüm kuralları tek tek hatırlattı. Oda Denetim Ekibi, ATO tarafından hazırlanan "Lokanta, kafe, restoran ve benzeri yerlerde uyulması gereken kurallar" ile işletmelerin ön cephelerine asmaları gereken işyeri kapasitesini içeren afişleri de dağıttı.

Kademeli normalleşme sürecini değerlendiren ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kontrollü normalleşme sürecinin aylardır sıkıntı çeken işletmeler için çok güzel bir haber olduğunu ancak bazı işletmelerin kurallara riayet etmeyerek tüm toplumu büyük bir riskle karşı karşıya bıraktığını aktardı. Yüzde 50 kapasite ile çalışması gereken işletmelerin tam aksi şekilde hizmet vermeye başladığı şeklinde gelen şikayetlerden büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Baran, ATO üyelerine seslenerek, "Lütfen kuralların aksine davranmayalım, kendi ayağımıza kurşun sıkmayalım. Tüm işletmelerimizi kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.

Baran, kademeli normalleşmenin kalıcı hale gelmesi için işletme sahiplerinden müşterilere, çalışanlardan tedarikçilere kadar herkese sorumluluk düştüğünü hatırlatarak, "İlk iki günde oluşan manzara ve yaptığımız ziyaretlerde gördüklerimiz, bazı işletmelerimizin hala yaşananlardan ders çıkarmadığını gösteriyor. İşletmelerimizin özellikle yüzde 50 kapasite kuralına uymasını istiyoruz. Salgında Ankara rakamlarının yükselmesi durumunda bunun faturasının yeme-içme sektörüne mal edilmemesi için işletmelerimizin kuralların tamamına uyması gerekiyor. Ekiplerimiz, üyelerimize rehberlik hizmeti vererek alınması gereken tedbirleri hatırlatmaya devam edecek. HES kodu, maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet; istihdam, üretim, ticaret, vergi ve bu sıralananların tamamı da refah düzeyi anlamına geliyor. Normalleşmenin devamı için hepimize görev düşüyor" ifadelerini kullandı

ATO'dan yeni normalleşme sürecinde üyelerine rehberlik çalışması
ATO'dan yeni normalleşme sürecinde üyelerine rehberlik çalışması
ATO'dan yeni normalleşme sürecinde üyelerine rehberlik çalışması
ATO'dan yeni normalleşme sürecinde üyelerine rehberlik çalışması
ATO'dan yeni normalleşme sürecinde üyelerine rehberlik çalışması
ATO'dan yeni normalleşme sürecinde üyelerine rehberlik çalışması
ATO'dan yeni normalleşme sürecinde üyelerine rehberlik çalışması

Ankara Ticaret Odası, Normalleşme, HES kodu, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO'dan yeni normalleşme sürecinde üyelerine rehberlik çalışması - Son Dakika Ekonomi


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