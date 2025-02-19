ATO, Mobilya Sektöründe Alım Heyeti Düzenledi

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(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO), düzenlediği toplantı ile Fas, Azerbaycan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kazakistan'dan gelen mobilya sektörünün alım heyetlerini bir araya getirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, ATO'nun 27 No'lu Halı, Mobilya İmalat, Dekorasyon ve Satıcıları Meslek Komitesi tarafından düzenlenen alım heyeti toplantısı ATO'nun Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşti. ATO'nun düzenlediği toplantıda alım heyeti olarak Fas, Azerbaycan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kazakistan'dan iş insanları yer alırken, Ankara'dan da mobilya sektörü temsilcileri katıldı. Toplantıda, ATO'nun 27 No'lu Halı, Mobilya İmalat, Dekorasyon ve Satıcıları Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Murat Kopan, Komite Başkan Yardımcısı Yunus Altuntaş, Komite Üyesi Saadettin Ensoy da yer aldı.

"Üreten ve istihdama önemli katkı sağlayan gözbebeği sektörlerimizden biridir"

Toplantının açılışında ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, bir konuşma yaparak, Türk mobilya sektörünün başarılarına dikkat çekti. Mobilya sektörünün Türkiye'nin en köklü ve hızlı gelişen sektörlerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Yardımcısı Aktay, "Yerli kaynak kullanımının en fazla olduğu sektörler arasında yer alan mobilya sektörü, markalaşmaya bağlı olarak yüksek katma değer üreten ve istihdama önemli katkı sağlayan gözbebeği sektörlerimizden biridir" dedi. Aktay, Ar-Ge ve teknolojiyle güçlendirilmiş, özgün ve yenilikçi tasarımların sektörün rekabet gücünü de yükselttiğini söyledi.

"Dünya mobilya ihracatından aldığımız pay yüzde 0,5'ten 2,1'e çıktı"

Konuşmasında mobilya sektöründeki iş birliği olanaklarını da değerlendiren Aktay, mobilya sektörünün gerçekleştirdiği 4,5 milyar dolarlık ihracatla, Türkiye'yi en çok mobilya ihraç eden ülkeler sıralamasında yedinci sıraya yükselttiğini bildirdi. Aktay, "Ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerde üretilen Türk mobilyaları bugün 200'ü aşkın ülkede ev ve ofisleri süslüyor. 2002 yılında dünya mobilya ihracatından aldığımız pay yüzde 0,5 iken bugün bu oran yüzde 2,1'e çıktı. Bu başarı hepimizin göğsünü kabartıyor" diye konuştu.

Sektörün rekabet gücünün her geçen gün arttığını da dile getiren Aktay, "12 milyar dolarlık ihracat rakamına kısa sürede ulaşacağına inanıyoruz, bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantının açılış programının ardından, yabancı ve yerli firmalar birebir görüşmeler gerçekleştirerek iş bağlantıları kurdu.