Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

NUR Kazakistan, Moldova, Azerbaycan, Ermenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Belarus ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı önlemler artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, vakalardan 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkede, daha önce, 61 yaşındaki bir kadın Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Azerbaycan'da 43 yeni vaka

Azerbaycan'da, 43 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulmasıyla vaka sayısı 147 oldu. Virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 hastanın da iyileştiği Azerbaycan'da, 3 bin 485 kişi karantinada tutuluyor.

Salgın nedeniyle sosyal izolasyon ve karantina uygulanan Azerbaycan'da, şehirler arası ulaşım kısıtlandı.

Emniyet güçleri sokak ve caddeleri gezerek halkı karantina kurallarına uyulması, özellikle yaşlıların dışarı çıkmaması gerektiği yönünde uyarı yapıyor.

Karantina kurallarının ihlal edilmesi durumunda kısıtlamaların daha da sertleştirilmesi öngörülüyor.

Ermenistan'da 2 aylık bebekte virüse rastlandı

Kovid-19 nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiği Ermenistan'da, 311 hastanın tedavisi devam ederken; vakaların artmasından endişe ediliyor.

Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tsaghkadzor bölgesindeki bir spor merkezinde vakalarla temas eden 173 kişi gözetimde tutuluyor.

Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, iki aylık bir bebek ve annesinde Kovid-19'un tespit edildiğini, durumalarının iyi olduğunu belirtti.

Özbekistan'da sokağa çıkma yasağı

Özbekistan Kovid-19'la Mücadele Komisyonu kararıyla, halkın sokağa çıkmasına kısıtlamalar getirildi.

Devlet kurumları çalışanları dışında vatandaşların, market ve eczaneler hariç dışarı çıkmaları yasaklandı. Dışarıda maskesiz gezen vatandaşlara da 120 dolar para cezası kesilecek.

Halka açık yerlerde 3'ten fazla kişinin toplanması da yasaklanırken; vatandaşların bir araya geldiklerinde 2 metre aralık mesafeyi korumaları istendi.

Yük taşımacılığı hariç şehirler arası karayoluyla ulaşımın yasaklandığı Özbekistan'da Semerkant, Buhara, Andican, Namangan ve diğer şehirlere giriş ve çıkışlar kısıtlandı.

Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği Özbekistan'da, 5 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 88'e ulaştı.

Kazakistan'da 12 yeni vaka

Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği Kazakistan'da, 12 kişide daha virüs tespit edilerek vaka sayısı 137'e, iyileşenlerin sayısı da 3'e yükseldi.

Kazakistan, yurt dışından vatandaşlarının tahliyesini sürdürürken, Ukrayna'dan 76 vatandaşını getirdi.

Kırgızistan

Kırgızistan'da, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Aynura Akmatova, vakalardan 6 kişinin yoğun bakımda tutulduğunu söyledi.

Ülkede 58 vakanın görülürken; salgın nedeniyle hamile, küçük çocuk sahibi ve 65 yaş üstü sağlık çalışanları "ücretli izne" gönderildi.

Belarus'ta 94 vaka

Belarus'ta 8 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 94'e yükseldi.

Rusya'da üniversiteye giriş sınavı ertelendi

Bin 36 vakanın rastlandığı Rusya'da, mayısta yapılması planlanan üniversiteye giriş sınavları, Kovid-19 nedeniyle hazirana ertelendi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise virüsün bir Kremlin çalışanında tespit edildiğini, söz konusu çalışanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temas etmediğini açıkladı.