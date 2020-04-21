Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Rusya, Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümlerinin yanı sıra iyileşen hasta sayısı da artıyor.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 642 kişide daha Kovid-19'un görülmesiyle vaka sayısı 52 bin 763'e ulaştı.

427 kişinin daha iyileştiği ülkede ölü sayısı 51 artarak 456'ya çıktı. Salgının etkisini en çok hissettirdiği Moskova'da vaka sayısı 3 bin 83 artarak 29 bin 433'e yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, yaklaşık 139 bin kişinin gözetimde tutulduğunu, bugüne kadar 2 milyon 100 bin üzerinde test yapıldığını açıkladı.

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde karantinaya alınan bir hastanede 16 sağlık çalışanı ve 75 hastada Kovid-19 tespit edildi.

Ukrayna'da ölü sayısı 161 oldu

Ukrayna'da son bir günde 415 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 6 bin 125'e yükseldi.

Ölü sayısı 10 artarak 161'e ulaştı, iyileşenlerin sayısı 367 oldu.

Moldova'da ölü sayısı 70'e ulaştı

Moldova'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 2 artarak 70'e ulaştı, şimdiye kadar 11 bin 962 test yapıldı.

Ülkede, vaka sayısı 2 bin 548 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan'da modüler hastaneler yapılıyor

Kazakistan'da vaka sayısı 192 artarak 1967'ye, iyileşenlerin sayısı 5 kişi artarak 452'ye yükseldi.

Başkent Nur Sultan'da ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri ve koruyucu maskelerin dağıtımı, halka açık alanlarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.

Nur Sultan'da ayrıca Kovid-19 hastaları için 200 yataklı modüler hastane inşaatı 13 günde tamamlandı ve yakın zamanda hizmete sunulması bekleniyor. Aynı kapasitedeki hastaneler Almatı ve Çimkent şehirlerinde de yapılıyor.

Başbakan Askar Mamin, duruma göre, işletmelerin çalışmasına izin vererek karantina rejimini yumuşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Baş Müftü Hacı Naurızbay Taganulı, ramazanda camilerde okunacak hatimlerin internet üzerinden canlı verileceğini aktardı.

Kırgızistan'da 22 yeni vaka

Kırgızistan'da 22 kişinin daha test sonuçları pozitif çıktı ve vaka sayısı 590'a yükseldi. Hastanede 714, ev karantinasında 8 bin 367 kişi gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar 216 hastanın da sağlığına kavuştuğu ülkede Kovid-19'dan 7 kişi yaşamını yitirmişti.

Gürcistan'da 9 yeni vaka

Gürcistan'da son 24 saat içinde 9 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 411'e yükseldi.

Bugüne kadar 95 hastanın iyileştiği ülkede 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan'da karantina tedbirleri yumuşatılacak

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, koronavirüsün tespit edilmediği il, ilçe ve şehirlerde sanayi, üretim ve tarım sektörünün faaliyetinin sürdürülmesi gerektiğini kaydederek bu çerçevede alınan karantina tedbirlerinin aşama aşama yumuşatılmasını istedi.

Ülkede 53 kişide daha koronavirüs tespit edildi ve vaka sayısı 1657'ye ulaştı.

Şimdiye kadar 261 kişinin iyileştiği, 5 kişinin ise öldüğü Özbekistan'da 136 bin test yapıldı, 70 binden fazla kişi de karantinada tutuluyor.

Ermenistan'da ölü sayısı 24 oldu

Ermenistan'da 62 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 1401'e ulaştı.

Ölü sayısı da 2 artarak 24'e yükseldi. Bugüne kadar 13 bin 929 test yapılan ülkede 609 kişi iyileşti, 768 hastanın tedavisi sürüyor.