Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

NUR Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Moldova, Belarus, Gürcistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, olağanüstü halin 1 Mayıs'a uzatılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Baş Müftü Naurızbay Taganulı, salgın nedeniyle Ramazan ayında camilerde teravih namazının kılınmayacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 20 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 1199'a ulaştı, iyileşenlerin sayısı 61 artarak 203'e yükseldi.

Azerbaycan'da ölü sayı 13 oldu

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, 49 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayı 1197'ye çıktı.

62 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 351'e yükselirken, ölü sayısı 1 artarak 13 oldu.

Ülkede 833 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 59 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 59 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1113'e, iyileşenlerin sayısının 10 artarak 99'a ulaştığı kaydedildi.

Salgın nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Özbekistan'da 80 bin kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'da vaka sayısı 1799'a ulaştı

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, 87 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 1799'a çıktığını bildirildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, ölü sayısının 2 artarak 38'e yükseldiği kaydedildi.

Belarus'ta 362 yeni vaka

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 362 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 3 bin 281'e yükseldiği, vakalardan 80'inin çocuk olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 33'e ulaştığı belirtildi.

Ülkede, 71 bin 875 Kovid-19 testinin yapıldığı aktarıldı.

Gürcistan'da 69 kişi iyileşti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, yarın itibariyle 10 gün süreyle başkent Tiflis ile Kutaisi, Batumi ve Rustavi şehirlerinin giriş-çıkışlara kapatılacağını ifade etti.

Gakharia ayrıca OHAL'in 10 Mayıs'a kadar uzatılması için Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ye başvurduklarını kaydetti.

Salgın nedeniyle 3 kişinin öldüğü Gürcistan'da vaka sayısı 299 olarak açıklanmıştı.

Tacikistan'da yurt dışından gelen 2 bin 14 kişi karantinada tutuluyor

Tacikistan'da Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Nasim Olimzoda, ülkede virüsün tespit edilmediğini yineleyerek, "Bu nedenle şu an ülkede karantina ilan etmek için bir gerekçe yok." dedi.

Ülkede yeterince sağlık uzmanlarının olduğuna dikkati çeken Olimzoda, olası bir salgın için hastanelerde 5 bin yatağın hazırlandığını aktardı.

Olimzoda, yurt dışından gelen 2014 kişinin karantinada tutulduğunu dile getirdi.