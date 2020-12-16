Avrupa'da artan korona vakaları endişelendiriyor - Son Dakika

Noel tatilinin yaklaştığı Avrupa'da yeni yıla sayılı günler kala korona virüs vaka sayılarında ciddi artış yaşanıyor.

Korona virüs salgın dünya genelinde en az 1 milyon 644 772 kişi hayatını kaybederken 73 milyon 938 bin 418 vaka tespit edildi. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa'da yeniden hareketlendi. Avrupa ülkeleri son dönemlerde, korona virüs salgınında yeni önlemler almaya başladı. Özellikle yaklaşan Noel tatilinde korona vakalarının önüne geçilmesi için alınan önlemler sertleşiyor. İtalya ikinci bir dalga ile virüsün en çok vurduğu Avrupa ülkesi oldu. Ülkede salgının başlamasından bu yana 65 bin 857 can kaybı ve 1 milyon 871 bin vaka görüldü. Son 24 saatte korona virüse bağlı 846 ölüm ve 14 bin 844 yeni vaka sayısı görüldü. Vakalardaki artış nedeniyle yetkililer, 24 Aralık'tan 7 Ocak'a kadar en azından gece sokağa çıkma yasağı, zorunlu olmayan tüm seyahatlerin yasaklanması ve dükkanların kapatılmasıyla ülke genelinde kırmızı bölge ilan etmeyi planlıyor.

ALMANYA

Toplamda 1 milyon 391 bin 86 vaka sayısının tespit edildiği Almanya'da toplam can kaybı ise 23 bin 544'e olarak açıklandı. Birinci salgın dalgasına kıyasla çok daha az kontrollü ikinci bir salgın dalgasıyla karşı karşıya kalan Almanya, 10 Ocak'a kadar gerekli olmayan işletmelerin kapatılmasına karar verdi.

BİRLEŞİK KRALLIK

Birleşik Krallık'ta toplam 1 milyon 888 bin 116 vaka sayısı tespit edildi, toplam can kaybı ise 64 bin 908'e yükseldi. Birleşik Krallık'ta, Londra'daki barlar, restoranlar ve oteller pandeminin başlamasından bu yana üçüncü kez kapanmaya zorlanıyor. Londra da dahil olmak üzere İngiltere'nin bazı bölgeleri en yüksek alarm seviyesine geçti.

FRANSA

Fransa'da son 24 saatte 11 bin 532 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 391 bin 447'ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 314 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 59 bin 72'ye yükseldi. Fransa'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 30 Ekim'de başlayan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından saat 20.00 ile 06.00 arası kısmı sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde vatandaşlar izin belgesi ile sokağa çıkabilecek, yasağa uymayanlara ise 135 Euro para cezası kesilecek. 24 Aralık'ı 25'ine bağlayan gece kutlanan Noel Bayramına özel olarak bir gecelik sokağa çıkma yasağı kaldırılacak.

HOLLANDA

Hollanda'da toplam 628 bin 577 vaka sayısı tespit edilirken toplam can kaybının 10 bin 168'e yükseldiği bildirildi. Hollanda 15 Aralık'tan itibaren 5 hafta boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etti.

(Melike Yazır/İHA)