Avrupa'da Türk Ezgileri Eşliğinde Klasik Müzik Keyfi

Türkiye'nin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak ve dünya üzerinde kültürel etkileşime katkı sağlamak amacıyla dünya genelinde 157 irtibat noktası bulunan Yunus Emre Enstitüsü, Avrupa'nın kültür başkentleri Paris, Roma ve Viyana'da "Köprü ve Ötesi" projesi kapsamında konser serisi gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ve Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde 7 Ocak'ta Paris'te başlayan 'Köprü ve Ötesi' konser serisi, 12 Ocak'ta Romalı ve 14 Ocak'ta Viyanalı müzikseverlerle buluştu.

PARİS'TE TÜRK MÜZİĞİ ŞÖLENİ…

Paris'in ünlü mekanlarından Alhambra konser salonunda gerçekleşen "Köprü ve Ötesi" konser serisinde, bağlamasıyla ezgilere can veren ünlü bağlama virtüözü Ahmet Koç'a ve ona Türk Oda Orkestrasıyla eşlik eden dünyaca ünlü Türk orkestra şefi Betin Güneş'e ilgi büyüktü. Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye Cumhuriyeti Paris Konsolosu Ayberk Altunal, Val d'Oise Milletvekili Jean-Françoise Mancel ve eşi Brigitte Mancel gibi önemli isimlerin yer aldığı konsere diplomatlardan, akademisyenlere, iş dünyasından Türk ve Fransız STK temsilcilerine kadar 300'e yakın müziksever ilgi gösterdi.

ROMA VE VİYANA'DA KLASİK MÜZİKLE TÜRK HALK MÜZİĞİNİN SİNERJİSİ…

Viyana Borromäus Salonu'nda gerçekleşen konsere T.C. Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım, T.C. Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, T.C. Viyana Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Mustafa Kemal Basa, T.C. İçişleri Müşaviri Ali Türedi ve T.C. Viyana Askeri Ataşesi Albay Abdulkadir Aktura'nın yanı sıra birçok Türk ve yabancı misyon temsilcileri ve müzikseverler katıldı.

Bağlama virtüözü Ahmet Koç'un, Şef Betin Güneş'in yönettiği Türk Oda Orkestrası ile gerçekleştirdiği konserde soprano Janet Şahin ve tenor Hakan Aysev'de yer aldı. Yaklaşık 2 saat süren ve yoğun katılımla gerçekleştirilen konserde Beethoven, Mozart, Schubert gibi ünlü bestecilerin eserleri "bağlama" eşliğinde icra edildi. Ayrıca Yunus Emre, Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal, Aşık Mahsuni Şerif ve Neşet Ertaş gibi Türk halk müziğinin değerli ozan ve sanatçılarının eserleri Klasik Batı Müziği enstrümanları ve bağlama eşliğinde Viyanalılara unutulmaz anlar yaşattı.