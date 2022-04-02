SPOR Avrupa şampiyonları Taha ve Evin, Ankara'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika

SPOR Avrupa şampiyonları Taha ve Evin, Ankara'da coşkuyla karşılandı

Fatih POYRAZ/ ANKARA, (DHA)- Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Taha Akgül ile kadınlar 50 kiloda altın madalya kazanan Evin Demirhan Yavuz, Ankara'ya geldi. İkiliyi burada coşkulu kalabalık sloganlar ve alkışlar eşliğinde karşıladı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı. Böylece Taha Akgül kariyerindeki 9'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Öte yandan şampiyonanın dördüncü gününde kadınlar 50 kiloda Türkiye'yi temsil eden Evin Demirhan Yavuz da altın madalyanın sahibi oldu. Yavuz'da kariyerinde büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı. Akgül ve Yavuz, şampiyonanın ardından bugün Ankara'ya döndü. Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen ikiliyi coşkulu kalabalık karşıladı. 'Şampiyon Taha', 'Şampiyon Evin' sloganları atan vatandaşlar, ikiliyi dakikalarca alkışladı.

TAHA AKGÜL: BU MADALYANIN BENİM İÇİN ÖNEMİ AYRIYDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Taha Akgül, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Ben 9'uncu Avrupa şampiyonluğumu kazandım. Gerçekten bu madalyanın önemi benim için ayrıydı. Bu madalyayı kazanmak için çok ciddi şekilde antrenmanlar yapıyoruz. Hamt olsun ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek nasip oldu. Benim şampiyonluğum, bir sakatlığım vardı onu saymazsak 9'da 9 oldu. Gürcü rakibimi orada yenmem benim için ayrıca bir moral oldu. O rakibim Tokyo'da final oynadı ve son anda şampiyonluğu kaçırdı. Bu sebeple ciddi bir müsabaka oynadım" dedi.

EVİN DEMİRHAN YAVUZ: KADINLAR OLARAK NASIL GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK'

Karşılamadan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Yavuz ise "Kadınlar olarak bir çok tarihe imza attık. Bu takımın bir parçası olmaktan çok mutluyum. Her sıklette minderde çok ciddi mücadeleler verdik. Bunun karşılığını da takım olarak Avrupa şampiyonu olarak aldık. Büyüklerde ilk defa Avrupa şampiyonu oldum. Ülkemizi hak ettiği yerde temsil etmek benim için gurur verici. Böylece toplamda kazanmış olduğum madalya sayısı 20 oldu. Biz Türk'ün gücünü gösterdik. Kadınlar olarak nasıl güçlü olduğumuzu tüm Avrupa'da İstiklal Marşımızı dinleterek gösterdik" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Akgül ve Yavuz, Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen üstü açık bir otobüs ile kenti dolaşmak üzere havalimanından ayrıldı. (DHA)