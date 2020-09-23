Avrupa Spor Haftası, Ankara'da düzenlenen etkinliklerle başladı - Son Dakika

Avrupa Spor Haftası dolayısıyla Ankara'da düzenlenen "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliğinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Dünyanın hiç alışık olmadığı bir sınavla karşı karşıya kaldığı bu salgın döneminde sporun öneminin daha da anlaşılmasından ve 7'den 70'e herkesin sporun etrafında birleşmesinden heyecan duyuyoruz." dedi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) tarafından 81 ilde gerçekleştirilecek etkinlikler, Anıttepe Spor Kompleksi'nde başlatıldı.

Etkinlikte konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, spor faaliyetlerinin tanıtılması açısından Avrupa Spor Haftası'nın önemine değinerek, "Avrupa Birliği Başkanlığı bünyesinde, bu çabaların bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Özellikle bu hafta vesilesiyle, Avrupa toplumuna spor faaliyetlerimizin tanıtılmasını çok önemsiyoruz. Ulusal Ajans programları ve Erasmus Plus Projeleri ile, sporcularımızın ve spor yöneticilerimizin eğitimi için ayrılmış fonlar var, bu fonların spora daha fazla aktarılması konusunda, HİS Federasyonunun gayretlerini takdirle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporun sağlık açısından faydasının yanı sıra birleştirici özelliği de taşıdığını ifade eden Kıran, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde yapılan çalışma ve projeler kapsamında spor kültürünün, farkındalığının daha da hızlı artması, güçlenmesi, tesisleşme ve tesislerin kıymetli sporcularla doldurulması için bizler de her türlü desteğe hazırız. Tunceli'den Antalya'ya, Nevşehir'den Ordu'ya ülkemizin dört bir köşesinde, bu hafta hareketlenme ve farkındalık var. Munzur Dağı'yla Alp Dağları'nda spor yapan arasında hiçbir farkın olmadığına, sporun birleştirici ve kaynaştırıcı ruhunun bu hafta bir kez daha temsil edileceğine hep birlikte şahitlik ediyoruz."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sporun anlamının daha çok fark edildiğini vurgulayan Kıran, şunları kaydetti:

"Dünyanın hiç alışık olmadığı bir sınavla karşı karşıya kaldığı bu salgın döneminde sporun öneminin daha da anlaşılmasından ve 7'den 70'e herkesin sporun etrafında birleşmesinden heyecan duyuyoruz. Kültürel, ekonomik ve sağlık açısından gelecek yıllarda da temellerini atacağımız çok güçlü bir sistemin inşa edileceğine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hem tesisleşmenin hem de spordaki başarılarımızın taçlandırılıp Avrupa ve dünyada Türkiye'nin başarı hanesine yeni başarılar ekleneceği günlerin yaşanacağına inanıyoruz."

Spor bilinci ve kültürünün her birey tarafından benimsenmesinin önemine değinen HİS Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı ise "Bu hafta yapacağımız çeşitli faaliyetleri virüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat ederek gerçekleştireceğiz. Hareket etme kültürünü hayatımızın tamamına yaymaya dikkat edeceğiz. 'Sağlık için spor' bilincini, sporun hayatımızdaki önemini son dönemde daha da iyi anlamış olduk. Spor yapma farkındalığı kazanmak, kamu harcamaları içinde yer alan sağlık harcamalarının aşağı doğru çekilmesine yardımcı olacak. Dünya aşıyı bulmak için çalışmalar yapıyor ama insan kendi elindeki nimeti görüp bedenine iyi bakarsa, hastalığı bertaraf edebilir. Avrupa Spor Haftası, bu farkındalık mesajını veriyor." diye konuştu.

Bölükbaşı, salgın döneminde hareketsiz kalınmamasına yönelik programlar yapıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Televizyon programları ve mobil uygulamalarla halkımıza hareket etmeleri için çağrıda bulunduk. Şeker, tansiyon, kalp rahatsızlıkları, kanser ve gelişmiş toplumların karşı karşıya kaldığı obeziteyle mücadele için spor yapılmalı. Spor, suça eğilim, zararlı alışkanlıklar hatta şiddeti ve terörü bile engelleyebilir. Türkiye, son 18 yılda yaptığı yatırımlarla birçok alanı domine ederek, bölgesinin parlayan yıldızı oldu, bu ahenkten spor yatırımları da nasibini aldı. 2002 yılında ülkemizde yaklaşık 1500 spor tesisi varken bugün 4 bin spor tesisine ulaştık. Çocukluğumuzda taştan kalelerde top oynanırdı, şimdi gençler çim ve sentetik sahalarda oynuyor. Derelerde yüzüyorduk bugün ise olimpik havuzlarda. Pota bulmak için mücadele ediyorduk, bugün Bakanlığımızın 10 bin pota projesiyle her yerde basketbol oynanabiliyor."

Spor ve hareket etme kültürünün, insanın kendini keşfetme yolculuğunun başlangıcı olduğunu ifade eden Bölükbaşı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemiz, doğal güzellikleriyle spor turizmine olanaklar sağlıyor. Antalya, sporun merkezi; Nevşehir, Anadolu'nun yükselen yıldızı; Karadeniz, sporcuları ağırlayabilecek güzelliklerle dolu. Bu hafta spor ve hareket etme kültürünü ortaya koyarken Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu da vurgulayacağız. İnsan hareket etmeden, kendini keşfedemez, hareket ederken kendimize keşif yolculuğunun başlangıcını yapacağız. Bugün Munzur'dan Kato'ya, Antalya'dan Kahramanmaraş'a ülkemizin 81 ilinde, yarınların şampiyonlarına sağlık için sporun mesajını vereceğiz."

Etkinliğe, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı.