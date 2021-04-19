Avrupa Süper Ligi: 12 kulüp neden yeni lig kurdu, lige karşı çıkanlar ne diyor? - Son Dakika
BBC

Avrupa Süper Ligi: 12 kulüp neden yeni lig kurdu, lige karşı çıkanlar ne diyor?

19.04.2021 16:12

Kıtanın önde gelen 12 kulübü, Avrupa Süper Ligi'ni kurdu.

Avrupa'da 12 büyük kulüp, Pazar gecesi 20 takımdan oluşacak Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı. UEFA, FIFA ve ülkelerin futbol federasyonları karara sert tepki gösterdi.

12 kulüp neden ESL'ye ihtiyaç duydu, bu organizasyon ile ne hedefliyor? Federasyonlar neden lige karşı çıkıyor? Taraftarlar ne diyor? Avrupa Süper Ligi ile ilgili tartışmaları derledik.

12 takım hangileri?

Kurucu 12 takım İngiltere Premier Ligi'nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; İspanya La Liga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid; İtalya Seria A'dan AC Milan, İnter Milan ve Juventus.

12 takım yerel liglerinden ayrılacak mı?

Takımlar yerel liglerde de devam edeceklerini söylüyor. Ancak bağlı oldukları federasyonlar bunun mümkün olmayacağını söylüyor.

12 kulübün en büyük motivasyonu ne?

Futbol otoriteleri, böylesi bir planın arkasında yatan en büyük motivasyonun para olduğunu düşünüyor.

Avrupa Süper Ligi tarafından yapılan açıklamada, "Pandemi, tüm Avrupa futbol piramidinin yararına stratejik bir vizyon ve sürdürülebilir bir ticari yaklaşımın gerekli olduğunu gösterdi" ifadelerine yer verildi.

12 takım tarafından yapılan açıklamaya göre kurucu takımlar, altyapı harcamaları ve Covid-19 pandemisinin etkilerini azaltmak amacıyla toplam 3,5 milyar Euro alacak.

Avrupa Süper Ligi tartışmaları nasıl başladı?

Avrupa'da mevcut turnuvaların kalitesi bir süredir tartışma konusuydu.

Ekim 2020'de, Amerikan yatırım bankası JP Morgan'ın da dahil olduğu ve Şampiyonlar Ligi'nin yerini alacak 4,6 milyar euroluk yeni bir lig üzerine toplantılar yapılmıştı.

UEFA, 36 takıma çıkarılacak Şampiyonlar Ligi'ndeki yapısal değişikliğin, Avrupa Süper Ligi planlarını rafa kaldırmasını umuyordu.

Ancak Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklayan 12 kulüp, reformların yeterli olmadığı görüşünde.

Yaptıkları açıklamada da "Geçen aylarda taraflarla Avrupa kupalarının geleceği üzerine çok kapsayıcı görüşmeler yapıldı. Kurucu kulüpler önerilen çözümlerin temel sorunları çözemeyeceği görüşünde" dediler.

Maçlar nasıl oynanacak?

Kurucu takımlara 3 kulübün daha eklenmesiyle maçlar 15'i kurucu kulüpler olmak üzere 20 kulüp arasında hafta içi oynanacak. Kalan 5 kulüp her yıl farklı şekilde seçilecek.

Takımlar 10'arlı iki gruba ayrılacak. 18 maç sonunda grupları ilk üçte bitiren 6 takım takım çeyrek finale doğrudan yükselecek. İki grubun dördüncüleri ve beşincileri de iki ayaklı bir play-off oynayacak.

Çeyrek ve yarı final karşılaşmaları çift maç, final ise tek maç üzerinden oynanacak.

Ne zaman başlayacak?

12 kulüp, Avrupa Süper Ligi'ni en kısa sürede başlatmak istediklerini duyurdu. Ağustos-Mayıs ayları arasında yayılacak bir takvimde oynamak istiyorlar.

Kulüpler, erkekler liginin kurulmasının ardından, mümkün olan en kısa sürede kadınlar liginin de kurulacağını açıkladı.

12 kulüp ne vadediyor?

Avrupa Süper Ligi'nin Avrupa futbolu için de destek sağlayacağını belirten kulüpler, ilk taahhüt döneminde "dayanışma ödemelerinin" 10 milyar Euro'yu aşmasını bekliyor.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi'nin de ilk başkanı oldu. Perez, futbola her seviyede yardımcı olacaklarını ve sporu dünyada hak ettiği yere ulaştıracaklarını söyledi.

Futbolun dört milyardan fazla taraftarı olan dünyadaki tek küresel spor olduğunu belirten Perez, "Büyük kulüpler olarak bizim sorumluluğumuz onların isteklerine cevap vermektir" dedi.

Perez'in başkan yardımcıları ise Manchester United Başkanı Joel Glazer ve Juventus Başkanı Andrea Agnelli.

Glazer de ESL'nin Avrupa futbolu için yeni bir sayfa açacağını söyledi ve "Süper Lig, dünya çapında daha büyük rekabet ve yeni fırsatlar sağlayacak. Daha geniş futbol piramidi içinde daha fazla mali destek sağlayacak" diye konuştu.





Alman ve Fransız kulüpleri neden yok?

Almanya ve Fransa'dan, geçtiğimiz sezonun iki Şampiyonlar Ligi finalisti Bayern Münih ve Paris Saint-Germain, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı düşünmüyor.

Borussia Dortmund Başkanı Hans-Joachim Watzke de Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa Kulüpler Birliği üyelerinin Pazar akşamı bir araya geldiğini ve "Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını net şekilde reddetmek yönünde" görüş bildirdiklerini söyledi.

Watzke, Bayern Münih ile yüzde 100 aynı fikirde olduklarını da sözlerine ekledi.

Tepkiler ne oldu?

Politikacılardan eski futbolculara, federasyonlardan taraftar gruplarına pek çok kesim Avrupa Süper Ligi'ni kuran 12 kulübü kınadı. Ortak görüş ise "20 takımlık bu ligin Avrupa ve dünya futbolunda rekabetin önüne geçip, sporun ruhunu öldürecek" olması.

UEFA, "gülünç girişim" olarak nitelediği gelişme için Pazar günü İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga ve İtalyan Futbol Federasyonu ve Serie A ile birlikte ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada gerek duyulması halinde, hem adli hem de sportif tedbirlerin uygulanabileceği belirtildi. "birlik" mesajı verildi.

UEFA ayrıca organizasyonda yer alan futbolcuların yerel ve uluslararası turnuvalardan men edilebileceği uyarısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Twitter'dan yaptığı açıklamada "Avrupa Süper Ligi planı futbola büyük zarar verir ve futbol yetkililerinin buna karşı harekete geçmesini destekliyoruz... İlgili kulüpler bu konuda yeni bir adım atmadan önce taraftarlarına ve futbol camiasına açıklama yapmalıdırlar" dedi.

Avrupa Kulüpler Birliği de 12 kulübün kararına tepki gösterdi.

FIFA ise ligi tanımayacağını ve bu ligde oynayan futbolcuları Dünya Kupası'nda oynamaktan men edebileceğini açıkladı.

Lineker: Taraftarlar karşı çıkarsa, durdurabilir'

İngiliz futbolunun unutulmaz golcülerinden BBC yorumcusu Gary Lineker ise Twitter'da şu yorumu yaptı:

"Futbol, taraftarları olmadan hiçtir. Bunu son 12 ayda açıkça gördük. Taraftarlar futbol karşıtı bir piramidi temsil eden bu plana karşı dururlarsa, organizasyon durdurulabilir."





Manchester United'ın eski futbolcularından Gary Neville da Sky Sports'a yaptığı açıklamada "En çok da Manchester United ve Liverpool beni tiksindiriyor" dedi.

Neville, iki kulübün de işçi sınıfının ve halkın takımı olduklarını iddia etmelerine rağmen küme düşmenin olmadığı bir rekabete dahil olduklarını belirtti:

"Bu tam bir rezalet. Saf açgözlülük, bu takımlar sahtekar. Man United, Liverpool, Chelsea ve Man City'nin sahiplerinin bu ülkede futbolla hiçbir ilgisi yok. Kesinlikle alay konusu oldular. Yeter artık!"

'Sadece adı süper'

Eski Portekizli futbolcu Luis Figo da Twitter'da yaptığı paylaşımda Avrupa Süper Ligi'nin futbol dünyası için bir felaket olduğunu söyledi, " 'Süper' Lig'in sadece adı süper!" dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ise Twitter mesajında şunları söyledi:

"Çocuklar, herhangi bir Süper Lig değil, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayaliyle büyüyor. Büyük oyunların keyifli olmasının nedeni, her hafta oynanmayıp, yalnızca yılda bir veya iki kez oynanmasıdır. Futbol taraftarları için anlaşılması gerçekten zor."

'Rekabete ne olacak?'

Liverpool'un eski futbolcusu olan Danny Murphy de "Çocukken Liverpool'un lig şampiyonluğunu ve Avrupa Kupası kazandığı maçları izledim ve aynısını kendim de yapmayı hayal ettim. Liverpool oyuncusu olduğumda, onlar kadar iyi olduğumu göstermek için o takımların elde ettiklerini kazanmak istedim" dedi ve ekledi:

"Bu tarih, bu gelenek Avrupa Süper Ligi'ne katılmaları durumunda ve Premier Lig'den men edilmeleri durumundan ortadan kalkacak.

"Liverpool'u Liverpool yapan her şey kaybolur. Bu sebeple yerel ligi terk ederlerse, Manchester United ile girdikleri en çok şampiyonluk rekabetine ne olacak?

"O kırmızı formayı giydiğimde önemli olan şeyler artık önemli değil mi? Nereye gidiyorlar?"





'Açgözlülük ve çaresizlik'

İngiltere Futbol Federasyonu ve Manchester City'nin eski başkanı David Bernstein, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı kabul eden 6 Premier Lig kulübünden "utandığını" söyledi.

Bernstein, "Burada iki şey var: Biri açgözlülük, diğeri çaresizlik. ve bunun nedeni, bu kulüplerden bazılarının muazzam bir borcun içinde olması. Çaresiz bir durumda olduklarını düşünüyorum. Pandemide ücret kontrolünü kotaramadılar. Kendilerini bir miktar çıkmaza soktular" dedi.

Taraftar grupları ne dedi?

İngiliz takımlarının taraftar gruplarının ilk tepkisi olumsuz oldu.

Liverpool taraftar grubu Spirit of Shankly (SOS), kulübün ABD merkezli sahibi Fenway Sports Group'un (FSG) kararından "dehşete düştüklerini" açıkladı.

SOS, sosyal medyadan yayınladığı mesajında "FSG, insafsız ve açgözlülükle paranın peşinden giderken taraftarları görmezden geldi. Kulübümüz bizimdir, sizin değil" dedi.

Chelsea taraftarları da bu adımı "affedilemez" olarak niteledi ve "ihanete uğradıklarını" belirtti.

Arsenal taraftar derneği ise Süper Lig'e katılma kararının "Arsenal'in bir spor kurumu olarak sonu" olduğu yorumunu yaptı.

Türk kulüpleri katılacak mı?

Şu ana kadar herhangi bir Türk kulübünün Avrupa Süper Ligi'ne katılması yönünde bilinen resmi bir teklif yok.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de konuyla ilgili DHA'ya yaptığı açıklamada, kendilerine resmi bir teklifin gelmediğini ancak gelmesi durumunda da Galatasaray'ın menfaatlerine göre hareket edeceğini söyledi.

Camianın izni ve onayı olmadan karar veremeyeceklerini söyleyen Cengiz, "Avrupa'da bütün büyük kulüplerin başkanları benim yakın dostum. Özellikle Real Madrid Kulübü Başkanı Perez ile ayrı bir dostluğumuz var. Hatta bir maç sonrası torunum Mert'e hediye ettiği formayı unutamam. Dediğim gibi şu an için bize gelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif gelirse, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz" diye konuştu.

Avrupa Süper Ligi: 12 kulüp neden yeni lig kurdu, lige karşı çıkanlar ne diyor?
Avrupa Süper Ligi: 12 kulüp neden yeni lig kurdu, lige karşı çıkanlar ne diyor?
Avrupa Süper Ligi: 12 kulüp neden yeni lig kurdu, lige karşı çıkanlar ne diyor?
Avrupa Süper Ligi: 12 kulüp neden yeni lig kurdu, lige karşı çıkanlar ne diyor?

Manchester United, Liverpool, Futbol, Pazar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa Süper Ligi: 12 kulüp neden yeni lig kurdu, lige karşı çıkanlar ne diyor? - Son Dakika Dünya

BBC

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