Avukat cübbesiyle kamera karşısına geçen galericinin başı dertte

01.11.2025 09:33  Güncelleme: 09:53
Denizli'de bir galerici, avukat cübbesi giyerek araç tanıtımı yaptı ve "Bu arabayı alana bir dosya hediye" ifadelerini kullandı. Görüntülere tepki gösteren Denizli Barosu, mesleğin itibarını zedelediği gerekçesiyle galerici hakkında suç duyurusunda bulundu.

Denizli'de bir galerici araba satış reklamı çekmek için avukat cübbesi giyerek çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Galericinin dikkat çekmek için yaptığı cübbeli paylaşım başta avukatlar olmak üzere sosyal medyada tepki çekti. Paylaşımıyla eleştirilerin hedefi olan galericinin, videoda "Bu arabayı alana bir dosya hediye" şeklindeki söylemi tepkilerin dozunu daha da artırdı.

DENİZLİ BAROSU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Galericinin avukat cübbesi giyerek çektiği araç tanıtım videosu sonrası Denizli Barosu harekete geçti. Baro, söz konusu davranışın avukatlık mesleğinin kamusal niteliğini ve itibarını ağır şekilde zedelediği gerekçesiyle Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Konu hakkında Denizli Barosundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada bir şahsın avukatlık cübbesi giyerek otomobil satış videosu hazırladığı, video içeriğinde, şahsın avukatlık mesleği ile bağdaşmayacak, mesleği küçük düşürücü söylemlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Şahsın avukat olmadığı halde, avukatlık mesleğinin sembolü olan cübbeyi giymesi, cübbeyi ticari bir araç olarak kullanması ve söylemleriyle mesleğin kamusal niteliğini ve itibarını ağır şekilde zedelemeye teşebbüs ettiği açıktır. Çalışmalarımız neticesinde bahse konu video şahsa ait sosyal medya hesaplarından kaldırtılmış, Denizli Barosu olarak ilgili şahıs hakkında gerekli incelemeler tamamlanarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Mesleğimize, onurla taşıdığımız cübbemize zarar veren her türlü eylemin karşısında olan Denizli Barosu, mesleğin ve meslektaşlarımızın itibarı için kararlılıkla mücadele etmeye devam edecek"

Kaynak: İHA

denizli, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
