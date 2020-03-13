AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'nin tarihleri ve yerleri değişti - Son Dakika
Son Dakika Spor AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'nin tarihleri ve yerleri değişti - Son Dakika Spor

AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'nin tarihleri ve yerleri değişti

6 saat önce

Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley (Kadın-Erkek) Finalleri'nin tarihleri ve yerlerinde değişiklik yapıldı.

AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'nin tarihleri ve yerleri değişti, System.String[]

Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley (Kadın-Erkek) Finalleri'nin tarihleri ve yerlerinde değişiklik yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 29, 30, 31 Mart'ta Sivas'ta oynanacağı bildirilen AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Finalleri'nin 21, 22 ve 23 Mart'ta Ankara Başkent Spor Salonu'nda yapılacağı belirtildi.

Gaziantep'te 2, 3, 4 Nisan'da yapılacağı açıklanan AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Finalleri'nin ise 27, 28 ve 29 Mart'ta İstanbul Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacağı kaydedildi.

23 Mart, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:30 Kaynak: AA
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