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Ay ışığında, yıldızların altında.. - Son Dakika

Ay ışığında, yıldızların altında..

31.07.2021 07:46
Ay ışığında, yıldızların altında.., System.String[]

Gazoz içip patlamış mısır ve çekirdek yenen nostaljik açık hava sineması geleneği günümüzde de sürüyor; bugün birçok şehirde, ilçe ve köy meydanlarında, açık havada film gösterimleri düzenleniyor.

Gazoz içip patlamış mısır ve çekirdek yenen nostaljik açık hava sineması geleneği günümüzde de sürüyor; bugün birçok şehirde, ilçe ve köy meydanlarında, açık havada film gösterimleri düzenleniyor. Bu ay gidebileceklerinizden birkaçını derledik; Ayhan Işık ve

Hulusi Kentmen'i bir araya getiren 'Şimal Yıldızı' da var, 'Kara Panter' gibi daha güncel yapımlar da...

İSTANBUL

İstanbul Fişekhane Açık Hava Sineması

Zeytinburnu'ndaki Fişekhane'nin gösterim programı 'Başka Sinema'nın özel seçkisiyle hazırlanıyor. Gösterimler 21.00'de başlıyor. Seyirci kapasitesi 100 kişi. Biletler 66 lira.

4 Ağustos - 'Ran'

6 Ağustos - 'Derisini Satan Adam' ('The Man Who Sold His Skin')

7 Ağustos - 'Pinokyo'

11 Ağustos - 'Minari'

13 Ağustos - 'Direniş' ('Defiance')

14 Ağustos - 'İyi Bir Eş Olmanın Yolları' ('La Bonne Épouse')

18 Ağustos - 'Spirited Away' ('Ruhların Kaçışı')

20 Ağustos - 'Blithe Spirit'

21 Ağustos - 'Uzun Aşkın Kısası' ('Long Story Short')

25 Ağustos - 'İlk İnek' ('First Cow')

Maximum Uniq Açıkhava

Maslak'ta tarihi köşklerle süslenmiş yemyeşil bir alanda mısırınızı ve içeceğinizi alın, armut koltuklara kurulun, filminizi seyre dalın. Alanda 320 kişilik yer kapasitesi var. Biletler 66 lira.

1 Ağustos - 'The Man Who Sold His Skin' ('Derisini Satan Adam')

3 Ağustos - 'Resistance' ('Direniş')

17 Ağustos - 'The Courier' ('Kurye')

24 Ağustos - 'Petite Maman'

30 Ağustos - 'Supernova'

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi

Ağustos boyunca Kalamış Parkı'nda gösterilecek filmlerin teması 'insanın zorluklarla mücadelesi' olacak. Gösterimler 21.00'de başlıyor. Pandemi nedeniyle simgesel bir ücret alınıyor; pazartesileri Mobilet'ten satışa çıkan biletler sadece 1 lira.

1 Ağustos - 'Ay Carmela!'

4 Ağustos - 'Özel Bir Gün' ('Mother's Day')

8 Ağustos - 'Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru' ('Die verlorene Ehre der Katharina Blum)

11 Ağustos - 'Muhteşem Kadın' ('Una Mujer Fantastica')

15 Ağustos - 'Persepolis'

18 Ağustos - 'Narayama Türküsü' ('Narayama Bushiko')

22 Ağustos - 'Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni'

25 Ağustos - 'Bırak Güneş İçeri Girsin' ('Hair')

Swisshotel Sultan Park

Beşiktaş'taki Swisshotel Sultan Park korusunda 2 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında her pazartesi saat 21.00'de yerli ve yabancı filmlerin gösterildiği bir açık hava sineması etkinliği düzenleniyor. Film gösterimi öncesi yiyecek stantlarından burger, hotdog, nachos ve patlamış mısır alabilirsiniz. Bilet başına bir içecek hakkınız var. Seyirci kapasitesi 256 kişi. Biletler 165 lira.

Ay ışığında, yıldızların altında..

2 Ağustos - 'Bir Zamanlar Hollywood'da' ('Once Upon a Time in Hollywood')

9 Ağustos - 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'

16 Ağustos - 'Düzenbazlar Kulübü' ('Billionaire Boys Club')

23 Ağustos - 'Charlie'nin Melekleri' ('Charlie's Angels')

6 Eylül - 'Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2' ('The Secret Life of Pets 2')

Beykoz Kundura Açıkhava Gösterimleri

'Bir Yaz Gecesi Festivali' kapsamında Beykoz Kundura'da 12 Eylül'e kadar film gösterimleri olacak. Biletleri beykozkundura.com adresinden temin edebilirsiniz. Seyirci kapasitesi 220 kişi. Öğrenci 40, tam bilet 60 lira.

Ay ışığında, yıldızların altında..

1 Ağustos - 'Judy'

6 Ağustos - 'East is West'

7 Ağustos & 14 Ağustos - 'Dolambaçlı Yollar' ('Abwege')

8 Ağustos & 13 Ağustos - 'Bodrum Katı Aşıkları' ('Sofa und Bett')

15 Ağustos - 'Ryazan'ın Kadınları' ('The Peasant Women of Ryazan')

20 Ağustos - 'Siyah Kuğu' ( 'Black Swan')

21 Ağustos - 'Kırmızı Pabuçlar' ('The Red Shoes')

Platinum Açık Hava Sineması

Seyrantepe'deki Turkcell Platinum Park'ta düzenlenen etkinlik öncesi Geyikli Restaurant'da yemeğinizi yiyebilirsiniz. Seyirci kapasitesi 300 kişi. Biletler 130 lira, patlamış mısır ve bir adet meşrubat fiyata dahil.

3 Ağustos - 'Logan'

4 Ağustos - 'Black Panther' ('Kara Panter')

5 Ağustos - 'Venom' ('Zehirli Öfke'

6 Ağustos - 'Joker'

10 Ağustos - 'Game Night' ('Oyun Gecesi')

12 Ağustos - 'The Gentleman'

13 Ağustos - 'Tag' ('Yakalandın!')

17 Ağustos - 'Ford v Ferrari'

Zorlu PSM Vestel Amfi Açık Hava Film Gösterimleri

Vestel Amfi'de açık hava etkinlikleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılıyor. Haftanın belirli günleri, yerli-yabancı film serilerinin gösterileceği amfinin seyirci kapasitesi 200 kişi. Tüm gösterimler ücretsiz.

Ay ışığında, yıldızların altında..

4 Ağustos - 'Other Side of Hope' ('Umudun Öteki Yüzü')

12 Ağustos - 'Frances Ha'

19 Ağustos - 'Capernaum' ('Kefernahum')

ANKARA

CerModern'de 'Açık Hava Film Gösterimleri'

Sıhhiye'deki müze-galeri CerModern'de gösterim öncesinde kafe ve karavandan karnınızı doyurabilirsiniz. Dışarıdan yiyecek-içecek kabul edilmiyor. Seyirci kapasitesi 400 kişi. Biletlerse 30 lira.

Ay ışığında, yıldızların altında..

6 Ağustos - 'C'eravamo Tanto Amati' ('Birbirimizi Öyle Çok Sevmiştik ki')

13 Ağustos - 'Michelangelo - Infinito'

İZMİR

Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi

Filmler yerleşkedeki çim alan, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin bahçesi ve Bıçakçı Han'ın açık alanında ücretsiz olarak gösteriliyor. Filmlerin başlama saati 21.00...

Ay ışığında, yıldızların altında..

3 Ağustos - 'Avare' ('Awaara')

4 Ağustos - 'Diego Maradona'

11 Ağustos - 'Kadın' ('Woman'- belgesel)

17 Ağustos - 'Şimal Yıldızı'

18 Ağustos - 'Suç Unsuru'

25 Ağustos - 'Yeni Baştan' ('La Belle Époque')

Seferihisar Film Günleri

6-10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte 6 Seferihisarlı kadının 'Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor' projesi kapsamında çektiği filmler izlenebilecek. Sığacık Kaleiçi, Orhanlı köy meydanı ve Ulamış köy meydanında yapılacak gösterimler ücretsiz. Seyirci kapasitesi 300. Filmler 21.00'de başlayacak.

6 Ağustos - 'Borç', 'Yağmur'da Kalanlar' (kısa film)

7 Ağustos - 'Sokak' (kısa film), 'Aralık' (kısa film)

8 Ağustos - 'Masumiyet', 'Adım Yalnızlık' (kısa film),  'Cihanşümul' (belgesel)

9 Ağustos - 'Örfene' (belgesel), 'Cihanşümul'

10 Ağustos - 'Ateş ve Su' (belgesel), 'Cihanşümul'

ESKİŞEHİR

Eskişehir Açık Hava Sinema Geceleri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik kapsamında şehirde sinema salonunun olmadığı ilçelerde 'Bizim İçin Şampiyon' adlı film gösterilecek. 3 Ağustos-19 Ağustos tarihleri arasında Han ilçesi, Mahmudiye, Çifteler, Beylikova, Mihalgazi, Sarıcakaya, Mihallıççık, Sivrihisar ve Alpu'daki bu gösterimlerde pandemi nedeniyle bu kez patlamış mısır ve gazoz ikramı yok. İlçe sakinleri alana HES kodu kontrolü ve ateş ölçümünden sonra alınacak. 500 kişiye kadar seyirci kapasitesi olan film gösterimlerine katılım ücretsiz, filmin başlama saati 21.00.

Ay ışığında, yıldızların altında..

Spor Federasyonu, Münir Karaloğlu, Sinema, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ay ışığında, yıldızların altında.. - Son Dakika Magazin


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