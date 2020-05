AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, gençliği, Bayrak Şairi Asya'nın ifadesiyle elde, dilde, gönülde ve başta bir değer olarak gördüklerini kaydederek, "Akif'in Asım'ın nesli olarak tarif ettiği gençlik, 'Uyuyan destanını uyandıran gençliktir'" dedi.



Asım'ın nesli tarifinin değerlerine teslim olmuş bir gençliği ifade ettiğine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un; 'Asım'ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek/ İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek' kaydıyla tespit ve takdim ettiği gençlik; Türk Milletini tarif eden kıymet hükümlerini teşyi, hakkı tevzi, ilayı kelimetullahı gönüllerde terfi ettiren gençliktir." değerlendirmesini yaptı.



Üstadın Tarifi



Tüm Gençliğin Asım'ın Nesli tarifi üzerinde müşterek bir tefekküre yoğunlaşması gerektiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, Asım'ın neslini; Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 'can taşıma liyakatini, canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nisbette strateji ve taktik sahibi bir gençlik... Tek cümleyle, Allah'ın, kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı sevgilisinin alemleri manto gibi bürüyen eteğine tutunacak, o'ndan başka hiçbir tutamak, dayanak, sığınak, barınak tanımayacak ve o'nun düşmanlarını ancak kubur farelerine denk muameleye layık görecek bir gençlik' olarak vurguladığını, Türk Gençliğinin bu mesaj istikametinde tarihi bir duruş gösterdiğini söyledi.



Bayrak Şairinin Vurgusu



Bayrak Şairi Arif Nihat Asya'nın gençliği, 'Elde sensin, dilde sen; gönüldesin, baştasın/ Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın' ifadeleriyle tasvir ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, "Hayat ve öncelikleri odağında, ilhamını tarihinden alan, istikametini ecdadın ufkuyla birleştiren, yaşamını ila'yı kelimetullah için devlet ebed müddet hedefiyle bütünleştiren gençliğimiz, vicdanı körelmiş dünyayı adalet ülküsünde, hak zemininde uyandıracaktır" dedi.



"Gençlik adına Cumhurbaşkanımıza minnettarız"



Türkiye'de son 19 yılda gençliğin önünü açan, geleceğine yol çizen ve hürriyetleriyle buluşturan reformlar, yatırım ve yaptırımlar gerçekleştirildiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, "Her şehirde bir üniversite kurarak gençlerin yüksek öğretim hasretini gideren; fikir, teşebbüs ve inanç hürriyetlerini hakim hale getirerek gençlerin değerleriyle buluşmasını sağlayan, Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Dava mensuplarına minnettar bulunduğumu belirtmek isterim" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vurgusu



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Samsun'da yakılan meşaleyi bugün de aynı kararlılık ve gururla taşıyan siz gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesisiniz. Milli değerlerine bağlı, evrensel değerlerle barışık olarak ve geleceğe güvenle bakarak yetişmeniz, 19 Mayıs ruhunu anlamanız, benimsemeniz ve sorumluluğunu üstlenmeniz geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır.' mesajını yürekten paylaştıklarını belirten Milletvekili Aydemir, "Yüce Milletimizin, onun geleceğini çizecek gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve şükranla anıyor; nefsini vatanın birliği, milletin bölünmez bütünlüğü, devletin dirliği yolunda adayan şehitlerimize rahmet niyaz ediyorum" mesajını verdi. - ERZURUM