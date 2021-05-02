Aydın'a hafta sonu turist yağdı - Son Dakika

Aydın'a hafta sonu turist yağdı

02.05.2021 14:40

Aydın'a hafta sonu turist yağdı Amerika Teksas Eyaleti'nin gençleri; İncil'de sözü geçen yerleri incelemek üzere Türkiye'ye geldi Dünya'da etkisini sürdüren korona virüs pandemisi ve Türkiye'de 17 Mayıs'a kadar uygulanacak olan tam kapanma ile birlikte müze ve antik kentler turistlere kaldı.

Aydın'a hafta sonu turist yağdı

Amerika Teksas Eyaleti'nin gençleri; İncil'de sözü geçen yerleri incelemek üzere Türkiye'ye geldi

AYDIN - Dünya'da etkisini sürdüren korona virüs pandemisi ve Türkiye'de 17 Mayıs'a kadar uygulanacak olan tam kapanma ile birlikte müze ve antik kentler turistlere kaldı. Aydın'a bugün adeta turist yağdı. Afrodisyas Antik Kenti ve Müzesi Ukrayna ve ABD Teksas'tan gelen turistlerle şenlendi.

Bugün sabah saatlerinde Ukrayna'dan Muğla'ya direk uçuş ile gelen Ukraynalı turistler, Marmaris'e yerleştikten sonra Afrodisyas Antik kentini ziyaret etti. Milattan önce 5 bin yıl öncesine ait yaşam izleri bulunan ve 7 bin yıldır insanların yaşadığı Antik Şehir Afrodisyas'a kalabalık bir heyetle Amerika'nın Teksas eyaletinden gelen gençlerin ise İncil'de söz edilen kutsal mekanları ziyaret etmek için Türkiye'ye geldikleri belirtildi. Afrodisyas'ın Yahudiler için de önemli bir yer olduğunu belirten Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı Ozan Sayın, "Gençler Amerika'dan geliyor. Kilise ziyaretleri yapıyorlar. Antalya'dan başladık, bütün Türkiye'yi gezecekler. Önce kapanacaktı sonra açılmış olması çok büyük bir kazanç Türkiye için. Yoksa göremeyeceklerdi buraları" diyerek turistlerin de çok mutlu olduğunu belirtti.

Çoğunluğu üniversite öğrencisinden oluşan ve Amerika'nın Teksas eyaletinden dinleri Hıristiyanlığı araştırmak amacıyla Türkiye'ye geldikleri öğrenilen gençler, Afrodisyas ören yeri ve müzesini detaylı bir şekilde gezip incelediler.

Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı Ozan Sayın ile birlikte bölgeye gelen turistleri karşılayan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ve Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, sezonun ilk turistlerine çeşitli hediyeler verdi. Belediye Başkanı Zeki İnal, önümüzdeki günlerde Karacasu ve Afrodisyas'a gelen turist sayılarının artacağına inandığını belirten Başkan İnal, bölgenin sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri değerlendirilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Aydın'ın tarih, deniz ve kum ve plaj turizminin yanında inanç turizmi açısından da çok önemli değerlere sahip olduğunu belirten Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, pandemiye rağmen bunun avantajını yaşadıklarını söyledi. Tuncer, pandemi kısıtlamasının sona ermesi ile turizmin ciddi ivme kazanacağını inandığını söyledi.

Pandemi dolayısıyla çok kötü giden bir sezon ile karşı karşıya olduklarını belirten Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı Ozan Sayın "Ancak Türkiye'ye gelmek isteyen çok sayıda grup var" dedi.

Aydın'a hafta sonu turist yağdı
Aydın'a hafta sonu turist yağdı
Aydın'a hafta sonu turist yağdı
Aydın'a hafta sonu turist yağdı
Aydın'a hafta sonu turist yağdı
Aydın'a hafta sonu turist yağdı
Aydın'a hafta sonu turist yağdı

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, turist, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'a hafta sonu turist yağdı - Son Dakika


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