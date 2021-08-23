Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı - Son Dakika

Muharrem ayı dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan aşure binlerce vatandaşa ikram edildi.

Paylaşma, birliktelik, bolluk ve bereketi temsil eden aşure, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak hazırlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel hale getirilen aşure ikramı, bu yıl da Aydın'ın tüm ilçelerinde Büyükşehir'in kurduğu çadırlarda yapılacak. Altı gün sürecek aşure ikramlarının ilki, Koçarlı, Karacasu, Sultanhisar ilçeleri ile Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Aşure ikramına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geleneklerin devam ettirilmesinin sıcak bir duygu oluşturduğuna dikkat çekerek, Büyükşehir'in bu geleneği devam ettirmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Aşure ikramı yapılacak noktalar

24 Ağustos'ta Efeler'de gerçekleştirilecek aşure ikramı, Yağcılar'ın meydan yönünde giriş tarafında ve Bey Camisi önünde yapılacak.

Diğer günlerde ise sırasıyla 25 Ağustos Çarşamba günü Söke, Yenipazar, Didim; 26 Ağustos Perşembe günü Germencik, Çine, Nazilli; 27 Ağustos Cuma günü Sultanhisar, Buharkent, İncirliova, Bozdoğan, Kuşadası; 28 Ağustos Cumartesi günü ise Köşk, Kuyucak ve Karpuzlu ilçelerinde gerçekleştirilecek.

ABB Başkanı Özlem Çerçioğlu, 17 ilçenin tamamında yapılacak olan aşure ikramlarının bolluk, bereket, dostluk ve huzur getirmesini temenni etti. - AYDIN