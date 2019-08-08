Son Dakika Haberleri: Aydın'da 3 kaymakamın görev yarı değişti
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Aydın'da 3 kaymakamın görev yarı değişti

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan atama kararnamesi kapsamında, Aydın'da üç kaymakamın görev yeri değişti.

Aydın'da 3 kaymakamın görev yarı değişti, System.String[]
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan atama kararnamesi kapsamında, Aydın'da üç kaymakamın görev yeri değişti.

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevli mülki amirleri kapsayan atama kararnamesi yayımlandı. Bu kapsamda Aydın'da da Nazilli, Bozdoğan ve Köşk ilçelerinin kaymakamları değişti. Kararname kapsamında Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Mersin Vali Yardımcılığı'na atanırken; yerine ise Antalya Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy atandı.

Bozdoğan Kaymakamı Adem Can, Van Çaldıran Kaymakamlığı'na; Köşk Kaymakamı Serdar Kaya, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Müfettişliğine atandı. Atamalar kapsamında Köşk Kaymakamı ise Şanlıurfa Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz oldu. - AYDIN
İçişleri Bakanlığı, Nazilli, Aydın, Köşk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:12 Kaynak: İHA
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