Aydın'da 3 kaymakamın görev yarı değişti
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan atama kararnamesi kapsamında, Aydın'da üç kaymakamın görev yeri değişti.
İçişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:12 Kaynak: İHA
tarafından yayımlanan atama kararnamesi kapsamında, Aydın
'da üç kaymakamın görev yeri değişti.
İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevli mülki amirleri kapsayan atama kararnamesi yayımlandı. Bu kapsamda Aydın'da da Nazilli
, Bozdoğan
ve Köşk
ilçelerinin kaymakamları değişti. Kararname kapsamında Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Mersin
Vali Yardımcılığı'na atanırken; yerine ise Antalya Muratpaşa
Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy
atandı.
Bozdoğan Kaymakamı Adem Can
, Van Çaldıran
Kaymakamlığı'na; Köşk Kaymakamı Serdar Kaya, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Müfettişliğine atandı. Atamalar kapsamında Köşk Kaymakamı ise Şanlıurfa Suruç
Kaymakamı Tarık Açıkgöz oldu. - AYDIN
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