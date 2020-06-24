Aydın'da beyaz altının kuruması engellenecek - Son Dakika

Aydın'da beyaz altının kuruması engellenecek

Aydın önemli ürünlerinden olan ve beyaz altın olarak bilinen pamukta, kuruma yaşanmaya başladı.

Aydın önemli ürünlerinden olan ve beyaz altın olarak bilinen pamukta, kuruma yaşanmaya başladı. Son 3 yılda pamuktaki artan nedensiz kurumanın tespit edilerek, çözümlenmesi adına Efeler Kaymakamı Cemal Şahin harekete geçti.

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Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne pamuk üretimindeki nedensiz kurumalar yönündeki ihbarları da değerlendiren Kaymakam Şahin, İzmir Bornova Zirai Mücadele ve Araştırma Enstitüsü'nden gelen ekiple toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, üreticilerin pamuk üretiminde karşılaştığı kurumalar ve zararlı hastalıklar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.


Gerçekleştirilen toplantı sonrasında uzmanlar pamuk alanlarını gezerek incelemelerde bulundu. Mevsimsel değişiklikler ve yağışların zamansızlığı sebebiyle kök çürümelerinin meydana geldiği ve hassas türlerin daha çok zarar gördüğü ifade eden uzmanlar zarar gören tarlalardan araştırılması için numune alımı gerçekleştirdi.


"Çiftçimiz için her şeyi yapmaya hazırız"


Numune sonuçlarına göre değerlendirmelerin yapılacağına dikkat çeken Kaymakam Şahin, "Çiftçilerimizin üretime devam edebilmelerini sağlayabilmek adına bilinçlendirme çalışmaları yapacağız, tavsiye mektupları göndereceğiz. Yaklaşık iki ay kadar önce tohumlarımızı toprağa ektik, çiftçimizin zarar görmesini asla istemeyiz, zarar gören çiftçimiz içinde her şeyi yapmaya hazırız" dedi.


Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İzmir Bornova Zirai Mücadele ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uzmanları, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Aydın Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Tolga Önal, Aydın İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Yılmaz Bozkır, Şube Müdürü Aydın Çelik ve Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen ile proje koordinatörü Zeynep Aydoğan katıldı. - AYDIN

Cemal Şahin, Efeler, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da beyaz altının kuruması engellenecek - Son Dakika Ekonomi

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