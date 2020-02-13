Aydın'da bir tır dolusu yardım deprem bölgesine gönderildi - Son Dakika
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Aydın'da bir tır dolusu yardım deprem bölgesine gönderildi

43 dakika önce

Aydın'da bir TIR dolusu yardım deprem bölgesine gönderildiAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, depremzedeler için toplanan 1 TIR dolusu yardım, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere törenle uğurlandı.

Aydın'da bir TIR dolusu yardım deprem bölgesine gönderildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, depremzedeler için toplanan 1 TIR dolusu yardım, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere törenle uğurlandı.

Geçen 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem Malatya'yı da vurdu. Nazilli Belediyesi, Kaymakamlık ve Kent Konseyi işbirliğiyle, bu iki şehirdeki depremzedeler için bir süre önce yardım kampanyası başlatıldı. Toplanan 1 TIR dolusu giyecek ve kuru gıdanın depremzedelere gönderilmesi için tören düzenlendi. Toplanan yardımlarını uğurlanması için Nazilli Belediye Meydanı'nda düzenlenen törene, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk milletinin zor zamanlarda en iyi şekilde kenetlendiğini vurgulayan Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, "Öncelikle İdlib başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Aynı zamanda deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Böyle zor zamanlarda bir arada olabilmek bizim milletimizin en önemli özelliğidir. Bu yardım TIR'ı oradaki vatandaşlarımızla bir arada olduğumuzun en güzel ifadesi" dedi. Deprem bölgesine ilk yardımın Nazilli'den ulaştırıldığını ve bu yardımların artarak devam ettiğini söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da "Türk milletinin varlığı binlerce yıla dayanmaktadır. Bunun sebeplerinden bir tanesi de, iyi gününde birlikte olduğu gibi zor günlerde de birlikte olmasıdır. Deprem haberini ilk aldığımızda da bölgenin isteği üzerine bin adet battaniye göndermiştik. Şimdi ise bölgemizde yaşayan halkımızın kendi imkanları ile temin ettiği bütün yardımları hep birlikte deprem bölgesine gönderiyoruz. Türk milleti bu birlik ve beraberliği devam ettirdiği müddetçe kıyamete kadar daim olacaktır" dedi. Düzenlenen törende konuşan Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş da, "Ülkemizin en değerli varlığı, kıymetli Türk bayrağının gölgesinde Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Arkamızda duran TIR, Türk milletinin felaketlerde nasıl bir araya geldiğinin simgesidir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah bir daha böyle acıları hiçbirimize yaşatmasın" dedi.

Aydın'da bir tır dolusu yardım deprem bölgesine gönderildi

Nazilli, Deprem, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:06 Kaynak: DHA
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