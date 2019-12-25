Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki - Son Dakika

Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki

6 saat önce

Aydın'da bir grup, Efeler ilçesinde yapımı planlanan jeotermal enerji santrali için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun olumlu sonuçlanmasına tepki gösterdi.

Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki, System.String[]

Aydın'da bir grup, Efeler ilçesinde yapımı planlanan jeotermal enerji santrali için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun olumlu sonuçlanmasına tepki gösterdi.

Santral proje alanının yer aldığı Kızılcaköy Mahallesi sakini bir grup, Atatürk Kent Meydanı'nda toplanarak ellerinde "Jeotermale hayır", "Havama suyuma dokunma" dövizleri taşıdı.

Gruba İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve bazı sivil toplum kuruşları da destek verdi.

Burada grup adına açıklama yapan Gülcan Bahar, santrali ÇED raporunun olumlu sonuçlanmasına anlam veremediklerini, raporun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Jeotermal santrallerinin birinci sınıf tarım alanlarına yapılmasının yanlış olduğunu kaydeden Bahar, mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Avukat Akın Yakan da ÇED raporunun hukuka aykırı olduğunu iddia ederek gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Bir süre slogan atan grup, daha sonra dağıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:52 Kaynak: AA
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Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki
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