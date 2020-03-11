Aydın'da otobüsler koronavirüse karşı temizlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da otobüsler koronavirüse karşı temizlendi - Son Dakika

Aydın'da otobüsler koronavirüse karşı temizlendi

6 saat önce

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve günlük 50 bin yolcu taşıyan 160 otobüs, koronovirise karşı belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Aydın'da otobüsler koronavirüse karşı temizlendi, System.String[]

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve günlük 50 bin yolcu taşıyan 160 otobüs, koronovirise karşı belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Efeler ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan 133 Nolu şehir içi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne ait 160 otobüs, Efeler Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Mimar Sinan Mahallesi'ndeki son durakta yapılan işleme Efeler Belediye Başkanı CHP'li Fatih Atay, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi (ADÜ) Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bülent Ertuğrul, 133 Nolu Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ve şoförler katıldı. Ayrıca otobüslere, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen virüse karşı bilgilendirme broşürleri asıldı.

Açıklama yapan Başkan Atay, "Yerel yöneticiler olarak görevimiz, ilçemizde yaşayan insanımızın sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak" dedi.

Şoförlere virüs konusunda bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Bülent Ertuğrul ise, "En ucuz cerrahi maskeler bu iş için yeterlidir. Tek başımıza sokakta yürürken, evde otururken takmamıza gerek yok. Kalabalık ortamlara girerken, kimlerin hasta olduğunu bilemeyeceğimiz için o ortamlarda kullanmak gerekebilir. Onun dışında maskeyi sürekli takmak bir süre sonra takana zarar verebilir. Virüsün ülkemize girmesini engellemek için birtakım tedbirler alındı. Bunlar olumlu tedbirlerdi. Vatandaşlar dernek ve kişilerin yaptığı açıklamaları dinlemeye devam etsinler. Kelle paça iyi gelir, şunu yaparsanız iyi olur gibi bilim dışı açıklamalara itibar etmesinler diye konuştu" dedi.

Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ise, "Şehir içi çalışan 160 otobüsümüz var, hepsi ilaçlanacak. Otobüslere binen yolcular ellerini dezenfekte edecekler. Yolcularda korkmadan dezenfekte ilaçlarla rahat yolculuk yapacaklar" dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?

Son Dakika Haberleri
20:58 RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT mensuplarının kimliklerini ifşa etmek"ten ceza
20:57 YASADIŞI BAHİS OYNATAN ŞÜPHELİLERE NEFES KESEN OPERASYON
20:55 AB Komisyonu, Yunanistan'dan şiddete karşı soruşturma bekliyor
20:54 Filistinli vekiller, Mavi-Beyaz İttifakı heyeti ile bir araya geldi
20:52 Edirne'de çalışma izni olmayan 8 kişi yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 21:00:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da otobüsler koronavirüse karşı temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]