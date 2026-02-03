Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı

Haberin Videosunu İzleyin
Büyük Menderes Nehri\'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
03.02.2026 19:09  Güncelleme: 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Büyük Menderes Nehri\'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
Haber Videosu

Aydın'da meydana gelen sağanak yağmurlar, Büyük Menderes Nehri'nde taşkınlara yol açtı. İncirliova ve Germencik ilçeleri arasındaki yaklaşık 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Bölgedeki üreticiler, ekili alanların büyük bölümünün suyla kaplanması nedeniyle endişe yaşarken, hasarın boyutunun suyun çekilmesinin ardından netleşeceği öğrenildi.

Aydın'da son günlerde etkili olan sağanak yağmurlar Büyük Menderes Nehri'nde taşkına neden oldu. İncirliova ve Germencik ilçeleri arasında kalan yaklaşık 2 bin dönüm tarım arazileri sular altında kaldı.

Aydın'da son günlerde etkisini artıran yağışlar, taşkınlara yol açtı. Bölgede zaman zaman sağanak şeklinde devam eden yağışlar nedeniyle debisi yükselen Menderes Nehri taştı, İncirliova ve Germencik arasında kalan tarım arazileri sular altında kaldı.

MENDERES NEHRİ TAŞTI, ENDİŞE BÜYÜK

Taşkın sonucu içinde buğday tarlalarının da olduğu yaklaşık 2 bin dönümlük arazi zarar gördü. Bölgedeki üreticiler, ekili alanların büyük bölümünün suyla kaplanması nedeniyle endişe yaşarken, hasarın boyutunun suyun çekilmesinin ardından netleşeceği öğrenildi.

Afetin yaşandığı bölgelere gelen Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. Taşkına neden olan ve patladığı belirtilen sulama kanalındaki taşkın noktası, iş makineleriyle taş ve toprak kullanılarak kapatılmaya çalışıldı. Ekiplerin, suyun kontrol altına alınması için yoğun çaba harcadığı bildirildi.

"EKİM ALANININ YARISI SULAR ALTINDA"

Bölgede inceleme yapan Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, ovada 45 bin dönüm ekili alan olduğunu, bunun 30 bin dönümünün buğday ve arpadan oluştuğu belirtti. Çapakçıoğlu, "Barajların doluluk seviyeleri çok kötü olduğu için, yağışlar için çok dua ettik. Beklenen yağmurlar yağdı. Sonunda mahsulleri ektiğimizde iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Yağışların da devam edeceği söyleniyor.

Maalesef Menderes Nehri'nde belli bölgelerde taşkınlar oldu. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah bir an önce bakım onarım işleri biter su seviyesi düşer arazilerdeki ürünlerimizin devamını getiririz. Burada buğday ve arpa ekimi vardı. Bu arazilerimizin yüzde 80'inde buğday ekimi vardı. Şu an neredeyse yarısı sular altında. Ama seviyenin biraz düştüğünü görüyoruz. İnşallah 2, 3 gün içerisinde sular çekilir" dedi.

Kaynak: DHA

Büyük Menderes Nehri, Yerel Haberler, Hava Durumu, İncirliova, Germencik, Menderes, Güncel, Tarım, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti
Alanyaspor’da ayrılık Ogundu’nun yeni adresi Bundesliga Alanyaspor'da ayrılık! Ogundu'nun yeni adresi Bundesliga
Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı
Asensio’dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı Asensio'dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

20:19
Pascal Nouma örneği veren Recep Durul, Skriniar’a ceza istiyor
Pascal Nouma örneği veren Recep Durul, Skriniar'a ceza istiyor
20:15
Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı’ya takıldı
Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya takıldı
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
19:15
İmzalar atıldı En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
18:01
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle
Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
17:41
Keçiören Belediyesi’nde tartışma yaratacak “uyuşturucu testi“ uygulaması
Keçiören Belediyesi'nde tartışma yaratacak "uyuşturucu testi" uygulaması
17:39
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
17:29
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 20:35:21. #7.11#
SON DAKİKA: Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.