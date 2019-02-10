Aydın'ın Şampiyonları Türkiye Yarı Finallerinde

2018-2019 Sezonu Aydın
Okullar Arası Genç
Kızlar Voleybol Turnuvasını ilk 2 sırada tamamlayarak Aydın'ı Bölge Şampiyonalarında temsil etme hakkı kazanan Özel Aydın Kavaklı Anadolu Lisesi
ve Özel Söke
Doğa Anadolu Lisesi bölge şampiyonalarında yüz güldürdü.
7-9 Şubat 2019 Tarihleri arasında düzenlenen bölge şampiyonalarında Uşak
'ta mücadele eden il birincisi Özel Aydın Kavaklı Anadolu Lisesi; Denizli
Kazım Kaynak Anadolu Lisesi, Uşak Özel Kanyon Anadolu Lisesi ve Balıkesir
5 Eylül
Anadolu Lisesi takımlarını 3-0'lık setlerle yenerken; aynı tarihlerde Balıkesir'de mücadele eden Özel Söke Doğa Anadolu Lisesi ise Denizli Özel Final Okulları, Edirne
Sosyal Bilimler Lisesi ve Yalova
Anadolu Lisesi takımlarını 3-0'lık setlerle yendi.
Her iki Aydın takımı da bölge şampiyonalarında tek set dahi vermeden namağlup olarak 4-7 Mart 2019 tarihleri arasında Konya
, Çorum
, Kahramanmaraş
ve Erzurum
illerinde oynanması muhtemel olan Türkiye
Yarı finallerinde Aydın'ı temsil edecek.
Elde edilen başarılar ile ilgili bir değerlendirme yapan Aydın Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu; "Öncelikle ilimizi bölge şampiyonalarında gururla temsil eden ve Aydın'ı voleybol
başarısıyla tanıtan iki okulumuza da çok teşekkür ederim. Hiç set vermeden bütün rakiplerini yenerek Türkiye Yarı Finallerinde mücadele etme hakkı kazanmış olan takımlarımızın burada da birbirinden güzel başarılar elde edeceklerine olan inancım tam. Çünkü gerek yönetim ve gerekse de sporcu kadroları ile iki okulumuz da çok fazla emek harcıyorlar. Aydın, voleybol konusunda altın çağını yaşıyor. İnşallah her geçen gün daha güzel başarılar elde edebilmek ve Aydın'ı voleybolda marka yapabilmek için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN