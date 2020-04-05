Aydın Yılmaz: Fatih Terim, bana 'O golleri atsaydın şimdi antrenman yapmıyorduk, şampiyonluğu... - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydın Yılmaz: Fatih Terim, bana 'O golleri atsaydın şimdi antrenman yapmıyorduk, şampiyonluğu... - Son Dakika Spor

Aydın Yılmaz: Fatih Terim, bana 'O golleri atsaydın şimdi antrenman yapmıyorduk, şampiyonluğu...

6 saat önce

"Golleri kaçırmasaydım Kadıköy'de o tarihi kupayı kaldıramayacaktık""İlk atığım golden sonra hocamız gelip bana teşekkür etmişti""Topu bana atacaksın"Tomas Zapotocny: Türkiye'yi çok özledimİSTANBUL,- Çekya ekiplerinden FK Pribram'da forma giyen milli futbolcu Aydın Yılmaz, Fatih Terim ile...

Aydın Yılmaz: Fatih Terim, bana 'O golleri atsaydın şimdi antrenman yapmıyorduk, şampiyonluğu..., System.String[]

"Golleri kaçırmasaydım Kadıköy'de o tarihi kupayı kaldıramayacaktık"

"İlk atığım golden sonra hocamız gelip bana teşekkür etmişti"

"Topu bana atacaksın"

Tomas Zapotocny: Türkiye'yi çok özledim

İSTANBUL,- Çekya ekiplerinden FK Pribram'da forma giyen milli futbolcu Aydın Yılmaz, Fatih Terim ile yaşadığı ilginç bir anısını paylaştı. TRT Spor'da yayınlanan Sporcu Vizesi programında 2011-12 sezonunda oynanan Süper Final sürecinde Fenerbahçe ile oynadıkları karşılamanın ardından Fatih Terim'in ertesi gün yapılan antrenmanda "O golleri atsaydın şimdi antrenman yapmıyorduk, şampiyonluğu kutluyorduk" dediğini söyledi.

Yurt dışında spor hayatlarını sürdüren sporcularımızın yaşadıkları ülke ve şehirdeki günlük yaşantılarını samimi bir format ile ekranlara taşıyan Sporcu Vizesi programı yapımcısı ve sunucusu Siyamend Kaçmaz, bu hafta Çekya ekiplerinden FK Pribram'da forma giyen milli futbolcu Aydın Yılmaz'a konuk oldu.

Çekya 1'inci Ligi'nin değişik bir sistemi olduğunu ve 16 takım ile oynadıklarını belirten Aydın Yılmaz, lig bittikten sonra yine zirvedeki takımlar ile alttaki takımların kendi arasında kurulan gruplarla ligde kalma ve şampiyonluk turu maçları yaptığını söyledi. Siyamend Kaçmaz'ın bir dönem Türkiye'de de böyle bir sistem uygulandığını hatırlatması üzerine Aydın Yılmaz, o dönem Fatih Terim ile yaşadığı ilginç bir anısını şöyle anlattı: "O sene şampiyon olmuştuk, Süper Final koydular yine şampiyon olduk. Süper Final'de kendi evimizde Fenerbahçe ile oynadığımız maç vardı. Hatta sana da maç biletleri yollamıştım hatırladın mı?" dedi.

Bunun üzerine araya giren Siyamend Kaçmaz; "Hatırladım ama sen de ne goller kaçırdın o maçta" demesi üzerine Aydın Yılmaz şöyle devam etti:  "Evet, golleri kaçırdım sonra antrenmanda Fatih hoca bana; 'o golleri atsaydın şimdi antrenman yapmıyorduk, şampiyonluğu kutluyorduk' demişti. Ama golleri kaçırmam şuna vesile oldu; Kadıköy'deki maçta kupayı kaldırma fırsatı yakaladık. Kadıköy'de o tarihi kupayı kaldırdık. Golleri kaçırmasaydım önceden kaldıracaktık kupayı."

Bunun üzerine Siyamend Kaçmaz'ın 'Kendini öyle avutuyorsun' demesi üzerine Aydın Yılmaz şöyle konuştu: "Öyle ama Galatasaray tarihimizdeki en önemli noktalarından birisi. Çünkü Türkiye'de futbol deyince Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti akıllara geliyor her zaman. Sonuçta ezeli rakibimizin stadında kupa kaldırıyoruz. Kolay kolay yaşanmayacak bir şey bize nasip oldu."

"İLK ATIĞIM GOLDEN SONRA HOCAMIZ GELİP BANA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ"

Galatasaray'da oynadığı dönemlerde kuşağının altın çocuğu olarak bilinen ve hafızlara Elazığ maçında kırılan ayağının görüntüleri ile kazınan milli oyuncu, o günleri hafızasından sildiğini ve hatırlamak istemediğini söyledi. Profesyonel kariyerinde ilk attığı golü unutamadığını ve o dönem 17 yaşında olduğunu, Konya deplasmanında kendisine son on dakika da bu şansı veren Eric Gerets olduğunu ve attığı golle maçı 1-0 kazandıklarını maçtan sonra Gerets'in  soyunma odasında kendisini çağırıp teşekkür ettiğini söyledi. Aydın Yılmaz, o yıl ilk çıktığı maçta gol attığını ilk sezonunda da şampiyonluk yaşadığını belirtti.

Pribram'a Sakaryaspor'dan transfer olan genç oyuncu Erdi Şehit ile birlikte geldiklerini ve yana yana dairelerde yaşadıklarını, Prag'a 50 km uzaktaki şehre her sabah birlikte gittiklerini söyleyen Aydın Yılmaz, Erdi'nin de Fenerbahçe altyapısında yetiştiğini ve gelecekte daha iyi takımlarda oynama potansiyelinde bir oyuncu olarak gördüğünü söyledi.

TOPU BANA ATACAKSIN

Siyamend Kaçmaz'ın, "Erdi aynı takımda oynuyorsunuz, ayağına top geldiğinde Aydın Yılmaz'a güzel pas atayım diyerek kayırdığın oluyor mu?" sorusuna Erdi Şehit, "Pozisyon olarak bir birimize yakın oynadığımız için, aramızda sağ bek ile sol bek kadar bir mesafe yok. Aydın ağabey koşuyu gösterdiği zaman top direk ayağında" demesi üzerine Aydın Yılmaz, "Ben zaten zorluyorum topu bana atacaksın diye" şeklindeki cümleleri ile genç oyuncuya takıldı.

TOMAS ZAPOTOCNY: TÜRKİYE'Yİ ÇOK ÖZLEDİM

Ülkemizde Beşiktaş ve Bursaspor'da forma giyen Tomas Zapotocny, doğduğu ve ilk oynadığı takım olan Pribram'da genç takımı ve Çekya U21 Milli Takımını çalıştıran Çek futbolcu, Türk gazeteci Siyamend Kaçmaz'ı görünce hatırladığı kadarı ile Türkçe konuşarak, "Türkiye'yi çok özledim, Beşiktaş, Çarşı, Bursaspor, Kartal... Çok özledim" diyerek Türkiye'yi ne kadar çok sevdiğini ifade etti.

Sporcu Vizesi, programını sunan Siyamend Kaçmaz; Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, İsmail Köybaşı, Okay Yokuşlu, Umut Meraş, Ertuğrul Ersoy, Berke Özer, Gökhan İnler, Salih Uçan, Bülent Uygun, Atınç Nukan, Ümit Karan, Hasan Çetinkaya ve Koray Günter gibi önemli isimlere spor yaşamlarını sürdürdükleri ülkelerde konuk olmuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:27 Kaynak: DHA

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