İran dini lideri Hamaney'in torunu koronavirüse yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran dini lideri Hamaney'in torunu koronavirüse yakalandı - Son Dakika Dünya

İran dini lideri Hamaney'in torunu koronavirüse yakalandı

17 dakika önce

Bugüne kadar 43 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği İran'da hastalık ülkenin zirvesindeki isimlerde de görülüyor. Son olarak İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in torununda da koronavirüs görüldü.

Çin'in ardından koronavirüs kaynaklı ölümlerin en çok görüldüğü ülke İran'da Ayetullah Ali Hamaney'in torunu da koronavirüse yakalandı.

Dünya koronavirüs salgınıyla boğuşuyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgın dünyanın bir çok ülkesine yayıldı. Virüs nedeniyle bugüne kadar tüm dünyada 2 bin 980 kişi hayatını kaybetti.

HAMENEY'İN TORUNU DA YAKALANDI

Koronavirüs İran'da bugüne kadar 43 can aldı. Ülkede koronavirüs kaynaklı 593 vaka görüldü. Bugün gelen haber ise salgının boyutunu gözler önüne seriyor. İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in torunu koronavirüse yakalandı. Arap kaynaklı haber kuruluşları bu haberi servis ederken Tahran'dan henüz bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

43 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğü İran'da Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, milletvekili Mahmud Sadıki, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

İran dini lideri Hamaney'in torunu koronavirüse yakalandı
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komiyonu Başkanı da koronavirüse yakalandı

Son dakika: Koronavirüse yakalanan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın canlı yayında terlediği anlar ortaya çıktı

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın ardından Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de koronavirüse yakalandı

Ayetullah Ali Hamaney, Koronavirüs, İran, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:16 
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