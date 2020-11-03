Ayvalıklılar "İzmir depremzedeleri" için seferber oldu - Son Dakika

Ayvalıklılar "İzmir depremzedeleri" için seferber oldu

03.11.2020 12:43
Ayvalıklılar

Merkezi Seferihisar açıkları olan 6.6 şiddetindeki depremden en çok etkilenen İzmir için Balıkesir'in Ayvalık halkı seferber oldu.

Merkezi Seferihisar açıkları olan 6.6 şiddetindeki depremden en çok etkilenen İzmir için Balıkesir'in Ayvalık halkı seferber oldu.

Ayvalık Belediyesi, AFAD'ın çağrısı üzerine, battaniye ve gıda yardımı için kampanya başlattı. Sesli sistem ve sosyal medya üzerinden yapılan duyuru üzerine Ayvalıklılar yardım kampanyasına çok büyük ilgi gösterdi, destek verdi.

Arayan vatandaşların evlerinden teslim alınan kullanılmamış battaniyeler ile gıda paketleri kısa süre içinde Bayraklı Manavkuyu'daki deprem bölgesine ulaştırıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İzmir'de yaşanan depremin duyulmasının ardından Ayvalıklıların teyakkuz durumuna geçtiğini söyledi.

Yardım eli uzatmak isteyen hemşehrilerinin telefonlarına yetişmekte zorlandıklarını belirten Başkan Ergin, "Yardım kampanyası büyük destek gördü. Ayvalıklılar nerede ihtiyaç olursa orada tek yürek olup birleşiyor. Deprem sonrası da İzmirliler ile dayanışma halindeyiz. Bizimle birlikte olan, bizi yalnız bırakmayan ve destek olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. İzmirliler yalnız değildir, bizim desteğimizi normal yaşam koşullara dönülene kadar yanlarında hissedecekler. İzmir'den gelecek her talebi karşılamaya Ayvalık halkının temsilcisi Ayvalık Belediyesi her an hazırdır " dedi.

Başkan Ergin, İzmir'de yıkıma ve can kayıplarına neden olan depremi Ayvalık'ta da hissettiklerini hatırlattı. Ergin, "İzmir'imizin yaşadığı kayıplar ve depremin şiddetini öğrenir öğrenmez aklımız hep orada idi ve yüreğimiz hep İzmir'le attı. İlk olarak yıkımların meydana geldiği Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u arayarak geçmiş olsun dedik. Sonrasında deprem ve neticeleri hakkında bilgi alıp, varsa gereksinimlerini temin için yardım gönderme taleplerimizi ilettik" diye konuştu.

Ergin, depremden hemen sonra bölgeye intikal eden ve Bayraklı'da yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmalarını büyük bir cesaret ve özveri ile sürdüren Ayvalık Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (ADAK)'tan düzenli bilgi aldıklarını sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Ayvalıklılar İzmir depremzedeleri için seferber oldu
Ayvalıklılar İzmir depremzedeleri için seferber oldu
Ayvalıklılar İzmir depremzedeleri için seferber oldu
Ayvalıklılar İzmir depremzedeleri için seferber oldu
Ayvalıklılar İzmir depremzedeleri için seferber oldu
Ayvalıklılar İzmir depremzedeleri için seferber oldu
Ayvalıklılar İzmir depremzedeleri için seferber oldu
Ayvalıklılar İzmir depremzedeleri için seferber oldu
Ayvalıklılar İzmir depremzedeleri için seferber oldu
Ayvalıklılar İzmir depremzedeleri için seferber oldu
Ayvalıklılar İzmir depremzedeleri için seferber oldu

Balıkesir, Ayvalık, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayvalıklılar 'İzmir depremzedeleri' için seferber oldu - Son Dakika


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