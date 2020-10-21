Azerbaycan'a destek için yürüdüler - Son Dakika

Azerbaycan'a destek için yürüdüler

21.10.2020 11:55
Azerbaycan'a destek için yürüdüler, System.String[]

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu, "İki devlet tek millet" sloganıyla kardeş ülke Azerbaycan için destek yürüyüşü düzenledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu, "İki devlet tek millet" sloganıyla kardeş ülke Azerbaycan için destek yürüyüşü düzenledi.

Azerbaycan'a destek için toplanan grup, Türk ve Azerbaycan bayrakları açarak Cumhuriyet Caddesi'nden Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Vatandaşlar da yürüyüşe destek verirken, bazı vatandaşlar cep telefonları ile yürüyüşü görüntülediler. Destek yürüyüşü yapan grup, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil yaptığı basın açıklamasında, "Bugün dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a haklı davasında Ermenistan'a verdiği mücadelede destek için buradayız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Palandöken DSİ Marterlar Koşu Grubu olarak 'İki devlet tek millet' sloganıyla çıktığımız yolda kardeş ülke Azerbaycan'a destek için, dostluk yürüyüşü için burada bulunuyoruz. Amacımız Erzurum ve Türk halkı olarak Azerbaycan'a ve Azerbaycan askerlerine bu koşu alanından destek olmak. İki ayrı devlet ama tek millet olan Türk ve Azerbaycan bayraklarını dalgalandırarak, birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya bir kez daha haykırmak ve ilan etmek için buradayız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Dağlık Karabağ'da işgalci olan Ermenistan'a karşı haklı bir mücadele veren ve savaşan Azerbaycan ordusuna manevi destek amacıyla Palandöken Marterlar Koşu Grubu'yla birlikte Dostluk Koşusu düzenlemeyi kararlaştırdık. Ermenistan yıllardır Dağlık Karabağ'da Müslüman Azerbaycan halkına zulmetmekle kalmayıp, Azerbaycanlı kardeşlerimizi şehit etmişlerdir. Azerbaycan ordusu da işgalci ve Müslümanları katleden Ermenistan'ı topraklarından atmak için savaş vermektedir. Ülkemiz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Azerbaycan'ın haklı davasına destek vermektir. Ülke olarak her zaman Azerbaycan ordusunun yanındayız. Batılı tüm devletlerin destek verdiği şımarık Ermenistan'a karşı Türkiye olarak hep kardeş Azerbaycan'ın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Allah Azerbaycan ordusuna Ermenistan karşısında güç ve kuvvet versin, Mevlam Azerbaycanlı kardeşlerimizi muhafaza kılsın. Tek millet, iki devlet, yaşasın Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği" ifadelerini kullandı.

Masterler Koşu Grubu üyelerinden Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen ve Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Şerafettin Çakal ise şunları söyledi:

"Bugün dost ülke Azerbaycan için Erzurum Palandöken Masterler Grubu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordine ettiği destek yürüyüşüne katıldık. Yürüyüşe katılan herkese teşekkür ederim, Azerbaycanlı kardeşlerimize destek vermek için burada toplanmış bulunuyoruz. Ermeniler bilindiği gibi çoluk çocuk demeden insanları katlettiler, bizler de bir farkındalık oluşturmak, dünyaya bir mesaj vermek için burada bulunuyoruz."

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel ise, "Neden buradayız, iki devlet ve bir millet olmanın bilincini dünyaya duyurmak için buradayız. Neden buradayız, ahde vefa için buradayız. Neden buradayız, 30 yıldır işgal ettiği Karabağ'da her türlü rezilliği yapan, zulmü yapan ve savaş kurallarını hiçe sayan, hukuku hiçe sayan Ermenistan'ın yaptıklarını telin etmek için buradayız. Neden buradayız, dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Neden buradayız, Hz. İbrahim'e su taşıyan karınca misali buradayız. Neden buradayız, 1916-1918 yılları arasında işgal görmüş, karanlık günler yaşayan Erzurum'un imdadına koşan Azerbaycanlı kardeşlerimizi unutmadığımız için buradayız. Bu haklı davalarında Azerbaycan ordusuna zaferler diliyoruz, bu uğurda şehit olan kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Yürüyüş için toplanan grup, basın açıklamasının ardından dağıldı. - ERZURUM

Azerbaycan'a destek için yürüdüler

Azerbaycan, Ermenistan, Palandöken, Erzurum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'a destek için yürüdüler - Son Dakika


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