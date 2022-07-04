Aliyev, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Aliyev, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

04.07.2022 15:03
Aliyev, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Brüksel görüşmesine ilişkin konular ele alındı. Görüşmede, Güney Kafkasya'da istikrar, barış ve güvenliğin sağlanmasının önemini kaydeden AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi, barış anlaşmasının imzalanması, sınırların belirlenmesi ve ulaşım bağlantılarının açılması yönünde çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Michel'in girişimi ve katılımıyla gerçekleştirilen üçlü toplantıları ve bu çerçevede varılan anlaşmaları kaydeden Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleştirilmesi ve barış anlaşmasının imzalanması, sınırların belirlenmesi, ulaşım bağlantılarının açılması yönünde müzakerelerin gerçekçi sonuçlara ulaşacağını umduğunu ifade etti.

İşgalden kurtarılan topraklarda Azerbaycan'ın karşı karşıya kaldığı geniş çaplı mayın sorununa dikkat çeken Aliyev, birinci Karabağ savaşından bu yana kayıp sayılan yaklaşık 4 bin Azerbaycanlının akıbetinin Ermenistan tarafından aydınlatılmasının önemine de vurgu yaptı.

(Kamil Nadirli - İHA)

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Kaynak: İHA

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