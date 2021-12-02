Üye Girişi
Azerbaycan'da Türkiye ile ortak üniversitenin kurulması için çalışma başlatıldıYÖK Başkanı Özvar: "Azerbaycan'da kurulmasını planladığımız bir... - Son Dakika

Azerbaycan'da Türkiye ile ortak üniversitenin kurulması için çalışma başlatıldıYÖK Başkanı Özvar: "Azerbaycan'da kurulmasını planladığımız bir...

02.12.2021 14:05

- Azerbaycan'da Türkiye ile ortak üniversitenin kurulması için çalışma başlatıldı YÖK Başkanı Özvar: "Azerbaycan'da kurulmasını planladığımız bir üniversite var" Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye çalışma ziyaretinde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr.

- Azerbaycan'da Türkiye ile ortak üniversitenin kurulması için çalışma başlatıldı

YÖK Başkanı Özvar: "Azerbaycan'da kurulmasını planladığımız bir üniversite var"

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye çalışma ziyaretinde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Azerbaycan'da Türkiye ile ortak üniversitenin kurulması için çalışma başlatıldığını vurgulayarak, "Azerbaycan'da kurulmasını planladığımız bir üniversite var, onun çalışmalarını şu anda yapıyoruz ve Türkiye'nin en saygın üniversiteleri ile afiliasyon sağlamak suretiyle bu üniversite hayata geçecek bu ilk oluyor" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi (UNEC), Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı, Azerbaycan Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen UNEC Ekonomi Forumu Bakü 2021'in "Pandemi Sonrası Dönemde Bilim ve Eğitim" isimli paneline katıldı. Başkent Bakü'de düzenlenen forumun "Pandemi Sonrası Dönemde Bilim ve Eğitim" isimli paneline Özvar'ın yanı sıra Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, Nobel ödüllü Türk bilim adamı Aziz Sancar ve UNEC Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov da konuşmacı olarak yer aldı.

Paneldeki konuşmasında pandeminin eğitime uzaktan eğitimi miras bıraktığını vurgulayan Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, "Amacımız uzaktan eğitim değil, bir şeyler başarmaktır. Uzaktan eğitimin her zaman ucuz olmadığını düşünüyorum. Hibrit modeller şart ama nasıl olduğu çok önemli. Eğitim programları modern olmalı ve ihtiyaçları karşılamalı" dedi.

Panelden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Azerbaycan'da Türkiye ile ortak üniversitenin kurulması için çalışma başlattıklarını belirterek, "İki ülke anlaşması ile bir yükseköğretim kurumunun hayata geçmesi, gerçekten ciddi bir çalışma gerektiriyor. Bir müddet daha vakit alacak ama önümüzdeki döneme yetiştirmeye gayret ediyoruz. Azerbaycan'da kurulmasını planladığımız bir üniversite mevcut, vardır. Onun çalışmalarını şu anda yapıyoruz ve Türkiye'nin en saygın üniversiteleri ile afiliasyon sağlamak suretiyle bu üniversite hayata geçecek. Bu bir ilk oluyor. Böyle bir model belki dünyada daha önce vardır ama ben ondan haberdar değilim. Bildiğim kadarıyla yeni bir model ile inşallah bu yükseköğretim kurumumuz hayata geçecek. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki ülkenin farklı yükseköğretim mevzuatlar var. Bu mevzuatların bir araya getirilmesi, anlaşmanın sağlanması. Gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, her iki liderin, her iki siyasi liderin ortak iradeleriyle, istekleriyle böyle bir üniversitenin hayata geçeceğini ifade etmek isterim. Azerbaycan'da olacak bunun ayrıntılarını inşallah, daha yeni görüşmeye başladığımızdan dolayı önümüzdeki zamanlarda, yakın zamanlarda bütün kamuoyu da öğrenmiş olacak" dedi.

Azerbaycan'da Türkiye ile ortak üniversitenin kurulması için çalışma başlatıldıYÖK Başkanı Özvar: Azerbaycan'da kurulmasını planladığımız bir...
Azerbaycan'da Türkiye ile ortak üniversitenin kurulması için çalışma başlatıldıYÖK Başkanı Özvar: Azerbaycan'da kurulmasını planladığımız bir...
Azerbaycan'da Türkiye ile ortak üniversitenin kurulması için çalışma başlatıldıYÖK Başkanı Özvar: Azerbaycan'da kurulmasını planladığımız bir...
Azerbaycan'da Türkiye ile ortak üniversitenin kurulması için çalışma başlatıldıYÖK Başkanı Özvar: Azerbaycan'da kurulmasını planladığımız bir...

Üniversite, Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da Türkiye ile ortak üniversitenin kurulması için çalışma başlatıldıYÖK Başkanı Özvar: 'Azerbaycan'da kurulmasını planladığımız bir... - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Nureddin Nebati, TBMM'de yemin etti 15:02 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Nureddin Nebati, TBMM'de yemin etti Ailelerin tuttuğu nöbet etkili oldu! SMA Bilim Kurulu toplanacak 15:02 Ailelerin tuttuğu nöbet etkili oldu! SMA Bilim Kurulu toplanacak Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli 14:19 Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! 13:02 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! 12:05 Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek!
12:03 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek 11:51 Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek

Son Dakika Haberleri
15:02 Ahmet Ağaoğlu: Bir Yunan alıyoruz
15:01 Ailelerin tuttuğu nöbet etkili oldu! SMA Bilim Kurulu toplanacak
15:00 Ümit Özdağ: Vatandaşlık alan Suriyelilerin ilk 10 sene oy kullanamaması için yasa teklifi vereceğiz
14:42 İGDAŞ Genel Müdürü doğal gaz faturasını düşürmenin yöntemlerini anlattı
14:40 Galatasaray resmen hasılat rekoru kırdı! Taraftar, 4 günde kulübün kasasını tıka basa doldurdu
14:35 İmamoğlu Erdoğan'ı geçti! Bahçeli; Babacan ve Davutuoğlu'nun gerisinde!
14:32 İzmit'te sürekli mazgalı izleyen köpekten sonra bu da Bakırköy'ün aşık kedisi! Duraktan bir yere kımıldamıyor
14:31 Oyuncak tabancayla soygun girişimi!
14:30 Kavga görüntüleri ortaya çıkan İrfan Can, kaç maç ceza alacak? İşte ihtimaller
14:26 Bir zam da sigaraya! Bazı markalara 2 TL zam geldi!
Söylentiler ürkütücü! Rusya, evlerden yansıyan esrarengiz mor ışıkların peşine düştü Söylentiler ürkütücü! Rusya, evlerden yansıyan esrarengiz mor ışıkların peşine düştü         
15:05
Ahmet Ağaoğlu: Bir Yunan alıyoruz Ahmet Ağaoğlu: Bir Yunan alıyoruz         
15:02
Ümit Özdağ: Vatandaşlık alan Suriyelilerin ilk 10 sene oy kullanamaması için yasa teklifi vereceğiz Ümit Özdağ: Vatandaşlık alan Suriyelilerin ilk 10 sene oy kullanamaması için yasa teklifi vereceğiz         
15:01
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti! Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti!         
13:01
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
18 kadın, ürettikten sonra dondurarak sattıkları meyvelerden 3 milyon lira gelir sağladı 18 kadın, ürettikten sonra dondurarak sattıkları meyvelerden 3 milyon lira gelir sağladı         
08:58
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 15:13:24. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan'da Türkiye ile ortak üniversitenin kurulması için çalışma başlatıldıYÖK Başkanı Özvar: "Azerbaycan'da kurulmasını planladığımız bir... - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement