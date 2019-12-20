Azerbaycan heyetinden ATO'ya ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bu ticaretin Ankara ile olan bölümünü de 200 milyon dolardan 1 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Sevinç Hasanova ve beraberindeki heyet Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, ziyaret sırasındaki konuşmasında, iki ülkenin yakın ilişkilerinin ticarete de yansıtılmasının önemine işaret ederek, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi 5 milyar dolara çıkarılmalı. Bu ticaretin Ankara ile olan bölümünü de 200 milyon dolardan 1 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oda olarak yurt dışına yönelik uçuşlar konusunda çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Baran, Ankara'dan Bakü'ye direkt uçuş başlatıldığını hatırlattı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk uçuşa katıldıklarını ve Bakü'de iki ülke ekonomisinin daha da yakınlaşması için temaslarda bulunduklarını belirten Baran, direkt uçuşların ülkeler arasındaki engelleri kaldırdığına dikkati çekti.

Baran, Türkiye ile Azerbaycan'ın birçok uluslararası projede ortak çalıştıklarını ifade ederek, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) başta olmak üzere bu projelerle iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ortaya konulduğunu aktardı.

"Türkiye'yi kendimize örnek aldık"

Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Sevinç Hasanova da Türkiye ekonomisinin son 10 yılda ivme kazandığını ve ülke olarak Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirtti.

Hasanova, "Azerbaycan'ın Türkiye'den öğreneceği çok şey var. Biz her zaman Türkiye'nin geçtiği yollara tanık olduk ve kendimize örnek aldık. Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanarak Azerbaycan'daki özel sektörü geliştirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk özel sektörünün başarılı çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Hasanova, 4 bine yakın Türk şirketin Azerbaycan'da faaliyet gösterdiğini, bu şirketlerin Azerbaycan'da gerçekleştirdiği yatırımların 12 milyar doları bulduğunu bildirdi.