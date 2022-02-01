Azerbaycan Milli Meclisi, Şuşa Beyannamesi'ni Onayladı - Son Dakika

- Azerbaycan Milli Meclisi, Şuşa Beyannamesi'ni onayladı

BAKÜ - Azerbaycan Milli Meclisi, 15 Haziran 2021'de Şuşa şehrinde imzalanan Azerbaycan ile Türkiye arasında müttefik ilişkilerine dair oluşturulan Şuşa Beyannamesi'ni onayladı.

Türkiye- Azerbaycan müttefik ilişkilerine dair oluşturulan Şusa Beyannamesi'ni onayladı. Azerbaycan Milli Meclisi'nden yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki müttefik ilişkilerine dair oluşturulan Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasına ilişkin yasa tasarısının bugün Azerbaycan Milli Meclisi'nin oturumunda kabul edildiği belirtildi. Oylamadan sonra konuşan Milletvekili Samet Seyidov, Şuşa Beyannamesi'nin Azerbaycan'la Türkiye'ni ebedi olarak birleştireceğiniz belirterek, "Bize engel olmak, müdahaleyle bize problem çıkarmaya çalışan güçlere ise en doğru ve tutarlı cevaptır. Şuşa Beyannamesi, Azerbaycan devletçilik tarihinin en önemli belgelerinden biri olarak değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Şuşa Beyannamesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'ın başkenti Şuşa'da imzalanmıştı. Ortak beyanname ile birlikte Azerbaycan ve Türkiye hem askeri hem de savunma alanında ortak işbirliği içerisinde hareket edebilecekler.

Şuşa Beyannamesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'ın başkenti Şuşa'da imzalanmıştı. Ortak beyanname ile birlikte Azerbaycan ve Türkiye hem askeri hem de savunma alanında ortak işbirliği içerisinde hareket edebilecekler.