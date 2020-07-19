Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 20 yaralı

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

Azez'in Siccu köyünde bulunan Al-Salama sınır kapısı yakınında bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle çevrede hasar meydana gelirken yaralılar Azez ve Türkiye'deki hastanelere nakledildi. Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak siviller zarar gördüğü için örgütün bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan, patlamanın etkisi ile bölgede yangın çıktı. Sivil savunma ekipleri yangına müdahale ederken, arama-kurtarma çalışmalarına ise devam ediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ SIK SIK SALDIRILAR DÜZENLİYOR

Sabah saatlerinde Afrin ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu aracına yerleştirilen bomba infilak etmiş, 13 kişi yaralanmıştı. YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.