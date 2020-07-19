Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 20 yaralı

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.
Azez'in Siccu köyünde bulunan Al-Salama sınır kapısı yakınında bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle çevrede hasar meydana gelirken yaralılar Azez ve Türkiye'deki hastanelere nakledildi. Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak siviller zarar gördüğü için örgütün bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor.
Öte yandan, patlamanın etkisi ile bölgede yangın çıktı. Sivil savunma ekipleri yangına müdahale ederken, arama-kurtarma çalışmalarına ise devam ediyor.
Sabah saatlerinde Afrin ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu aracına yerleştirilen bomba infilak etmiş, 13 kişi yaralanmıştı. YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.